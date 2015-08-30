مسئولان از ابزارهای مفید جهانی برای ایجاد رفاه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی‌زاده هاشمی شامگاه شنبه در جمع مردم پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مسجد مصلی اصفهان اظهار داشت: از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون خداوند کریم دست رحمت خود را بر سر مردم ایران قرار داده و در زمان های مختلف و مقاطع حساس دست یاری خود را از ملت فهیم ایران دریغ نکرده است.

وی افزود: در طول بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دشمنان با توطئه‌های مختلف همواره در پی مقابله با این انقلاب مردمی بودند اما کشور ایران هرگز در برابر این دشمنی‌ها زمین نخورده و با اقتدار به راه خود ادامه داده و در زمینه‌های مختلف نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه ایران کشوری امن و از جمله مقتدرترین کشورهای منطقه است، ابراز داشت: لازمه یک حکومت دینی تامین آسایش و رفاه اقشار مختلف جامعه است و بر این اساس باید زمینه اشتغال مناسب در جامعه و رفع مشکلات اقتصادی کشور تامین شود.

ضرورت فعالیت در راستای رونق اقتصادی در کشور

وی با اشاره به ضرورت فعالیت در راستای رونق اقتصادی در کشور اضافه کرد: در طول سال های گذشته با برخی مشکلات و ناآرامی‌های اقتصادی روبرو شدیم که دولت فعلی در صدد رفع این مشکلات بود و بر این اساس در راستای رفع تحریم‌ها تمام تلاش خود را به کار بست.

قاضی زاده هاشمی با بین اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بیان داشتند که دولت توانسته آرامش را از بعد سیاسی و اقتصادی ایجاد کند، ابراز داشت: بر این اساس نرخ تورم در ۲ سال اخیر کاهش و نرخ رشد اقتصادی در حال حاضر مثبت بوده اما با توجه به کاهش نیافتن رکود باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا مردم نیز در زمینه های اقتصادی احساس آرامش کنند.

وی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های خارجی را امری ضروری در راستای رونق اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی به این امر ترغیب شوند.

مسئولان مراقب حفظ وحدت ملی باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت:‌ تمام تلاش ما باید ایجاد همدلی و وحدت در جامعه باشد و بر این اساس باید در ارتباط با فعالیت‌های انتخاباتی، صحبت در این زمینه و تصمیمات خود نهایت دقت را داشته باشیم و مسئولان به ویژه قوای سه گانه نیز باید با همدلی با یکدیگر مراقب حفظ وحدت ملی باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ایران قدرت منطقه است، گفت: ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که دنیا محتاج به آن است و بر این اساس با توجه به ارتباطات خوب جهانی ایران باید دقت کنیم تا از تکنولوژهای مفید و کاربردی جهانی برای رفاه و آسایش مردم استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت در دولت جدید اشاره و ابراز داشت: در این راه طرح تحول سلامت در راستای رفاه حال مردم و منافع کل جامعه پزشکی اجرایی شد که بازخورد بسیاری مثبتی داشته است و با قوت تا آخرین گام نیز ادامه پیدا می کند.

کاهش هزینه‌های درمانی از ۳۷ درصد به ۳ درصد

قاضی زاده با اشاره به کاهش هزینه‌های درمانی از ۳۷ درصد به ۳ درصد، تاکید کرد: همچنین حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد برای امور درمانی و بهداشتی تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: به یقین در ادامه فعالیت های موثر در حوزه بهدشت دولت تدبیر و امید در راستای رفع کمبودها و کاستی های بخش سلامت از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.