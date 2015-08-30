۳۵۴ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمانشاه وجود دارد

بابک ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۳۵۴ زندانی جرائم غیرعمد شامل ۳۵۲ زندانی مرد و ۲ زندانی زن مشمول دریافت کمک‌های ستاد دیه استان بودند که از این تعداد ۲۶۴ نفر به دلیل محکومیت مالی، ۲ نفر به دلیل حوادث کارگاهی، ۴ نفر دیه و ۴۸ نفر نیز به دلیل عدم توان پرداخت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه تعداد زندانیان آزادشده از ابتدای سال را ۳۰ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۶ نفر به دلیل عدم توان پرداخت دیه و ۲۴ نفر نیز به دلیل جرائم مالی در زندان بودند که با تلاش فراوان توانستیم رضایت شکات را جلب کرده و مبلغ ۳ میلیارد ریال از شاکیان برای این تعداد زندانی گرفتیم.

ترابی در ادامه بیان کرد: اعتبارات استانی برای ستاد دیه در سال ۹۴ به منظور کمک به زندانیان نیازمند تاکنون ابلاغ نشده اما ستاد دیه در مجموع ۶ میلیارد ریال از منابع خود برای کمک به زندانیان جذب کرد.

وی از جذب یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک برای آزادی حدود ۱۵۰زندانی دارای محکومیت‌های مالی و دیه در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: درخواست جذب این اعتبار به مرکز اعلام شده و به محض دریافت این مبلغ تا پایان سال شاهد آزادی تعدادی از زندانیان در استان کرمانشاه خواهیم بود.

ترابی همچنین خواستار همیاری و همراهی سایر نهادها برای کمک به زندانیان نیازمند شد و گفت: در ماه رمضان امسال مبلغ ۲ میلیارد ریال با برپایی جشن گلریزان برای کمک به زندانیان جمع آوری شد اما آنچه ضروری و مورد نیاز است تلاش برای جلب رضایت شکات و عفو زندانی جرائم غیرعمد است.

وی اقدامات ستاد دیه استان کرمانشاه در راستای جلب رضایت شکات و کمک‌های مردمی برای زندانیان نیازمند را ارزشمند دانست و اظهار کرد: شماره حساب‌های ۰۱۰۶۳۴۲۵۱۵۰۰۷ بانک ملی، ۵۲۳۱۴۵۷۶۶۲ جام بانک ملت و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۹۱۰۴۳ بانک صادرات برای انتقال وجه به منظور دریافت کمک‌های مردمی به زندانیان نیازمند از سوی ستاد دیه استان در نظر گرفته شده است.