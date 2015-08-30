حجتالاسلام والمسلمین فرهاد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش حوزههای علمیه در بخشهای کوتاه مدت و بلندمدت را ۲۰ هزار نفر اعلام کرد.
وی گفت: فرایند پذیرش طلاب جدید بر اساس قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهها و ارزیابی سلامت جسمی و روحی و روانی و... صورت گرفته و پیش بینی میشود ۱۲ هزار طلبه در سال تحصیلی جدید وارد حوزههای علمیه شوند.
آغاز رسمی دروس از ۱۵ شهریور
حجتالاسلام والمسلمین عباسی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا مدیر حوزههای علمیه زمان آغاز دروس حوزه را ۱۵ شهریور اعلام کرده ولی تعدادی از شوراهای استانی دو هفته زودتر اقدام به بازگشایی حوزه کردند، تصریح کرد: حوزههای علمیه از ۱۵ شهریور با شروع دروس سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم به صورت رسمی بازگشایی میشوند.
وی ادامه داد: البته شورای عالی حوزههای علمیه مصوبهای داشته که استانهایی که از نظر آب و هوا، امکانات و اساتید و موقعیت جعفرافیایی در وضعیت مناسبی هستند، میتوانند دو هفته زودتر اقدام به بازگشایی حوزههای علمیه کنند.
به گفته مدیرکل امور آموزشی و مدارس حوزههای علمیه بازگشایی زودهنگام حوزههای علمیه استانی باید با تائید شورای حوزههای علمیه هر استان و مرکز مدیریت حوزههای علمیه باشد.
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