۷۰ درصد برنامه های بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سمنان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان، سعید صادقی افزود: با توجه به اهمیت بیمارهای دامی و به منظور صیانت از سرمایه دامی استان این اداره در پنج ماهه نخست سال جاری با کمک بخش خصوصی موفق به انجام بیش از ۷۰درصد پیش بینی حجم عملیات سالیانه شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: طی بازدید ادواری صورت گرفته توسط بازرسان بهداشتی این اداره و تعزیرات حکومتی، فرمانداری شهرستان و پلیس اماکن از رستوران های بین راهی ومراکز عرضه فرآورده های خام دامی مقدار ۸۷ کیلوگرم گوشت و آلایش مرغی و ۳۰ کیلو گرم گوشت قرمز منجمد تاریخ مصرف گذشته غیر بهداشتی و آلوده ضبط و معدوم شد.

علی اصغرجلالوند از عموم شهروندان خواست تا فرآورده خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در هنگام خرید به تاریخ تولید، انقضاء و ... محصول دقت نظر لازم را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در این خصوص مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه اطلاع رسانی ۱۵۱۲ و یا شماره تماسهای ۳۵۲۴۲۲۳۸ و ۳۵۲۴۵۸۵۷ اطلاع رسانی کنند.