  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۷

در پی سفر عبدربه منصور هادی به سودان انجام شد:

دیدار دو رئیس جمهور مسئله دار در خارطوم!

دیدار دو رئیس جمهور مسئله دار در خارطوم!

رئیس جمهور فراری یمن در سفر به سودان با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کونا، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن که به سودان سفر کرده، با «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان دیدار و گفتگو کرد.

سفر منصور به سودان در حالی انجام می شود که تجاوزات عربستان سعودی به یمن به هبانه حمایت از منصور هادی همچنان ادامه دارد. 

دیدار منصور هادی به عنوان یک رئیس جمهور فراری با عمر البشیری که وی نیز از سوی دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب است، در نوع خود جالب است. 

بشیر در این دیدار بر حمایت از هادی و دولت مستعفی یمن، تاکید کرد.

هادی نیز از دولت سودان در خصوص حمایت از ائتلاف ضد یمن قدردانی کرد.

سودان یکی از همپیمانان اصلی عربستان در تجاوز به یمن محسوب می شود.

کد مطلب 2898963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها