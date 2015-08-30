دیدار دو رئیس جمهور مسئله دار در خارطوم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کونا، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن که به سودان سفر کرده، با «عمر البشیر» رئیس جمهور سودان دیدار و گفتگو کرد.

سفر منصور به سودان در حالی انجام می شود که تجاوزات عربستان سعودی به یمن به هبانه حمایت از منصور هادی همچنان ادامه دارد.

دیدار منصور هادی به عنوان یک رئیس جمهور فراری با عمر البشیری که وی نیز از سوی دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب است، در نوع خود جالب است.

بشیر در این دیدار بر حمایت از هادی و دولت مستعفی یمن، تاکید کرد.

هادی نیز از دولت سودان در خصوص حمایت از ائتلاف ضد یمن قدردانی کرد.

سودان یکی از همپیمانان اصلی عربستان در تجاوز به یمن محسوب می شود.