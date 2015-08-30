دموکراسی،صلح و توسعه پایدار محورهای اجلاس روسای مجالس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در بدو ورود به نیویورک گفت: هدف اصلی از برگزاری اجلاس روسای مجالس جهان این است که این نهاد که مربوط به پارلمان های جهان است و سازمان ملل نهادی مربوط به دولتها ،یک ارتباط روشنتر و نزدیکتری برقرار کند.

وی با بیان اینکه دموکراسی صلح پایدار و توسعه پایدار موضوع اجلاس روسای مجالس است ادامه داد: اینکه در پناه دموکراسی ما به یک صلح پایدار و توسعه پایدار رسیدیم یا نه جای بحث دارد، چرا از درون این همه بحثهای نظری ما به یک نظم واقعی در میدان عمل نمی رسیم .

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بین المجالس که یک نهاد متشکل از پارلمانهای کشورهای جهان است یک سابقه تاریخی نسبتا طولانی دارد و هر از چند وقتی هم در سازمان ملل جلسه اش را تشکیل می دهد.

وی افزود:هدف اصلی از برگزاری اجلاس روسای مجالس جهان این است که این نهاد و این سازمان که مربوط به پارلمان های جهان است و سازمان ملل که نهادی مربوط به دولتهاست یک ارتباط روشنتر و نزدیکتری برقرار کند .

لاریجانی تصریح کرد: موضوع این اجلاس با توجه به شرایطی که کشورهای مختلف بخصوص در منطقه ما دارند معلوم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ملاقات با روسای مجالس دیگر کشورها را از برنامه های جانبی چهارمین اجلاس روسای مجالس جهان اعلام کرد و افزود:در این دیدارها روابط دوجانبه و توسعه کشور در مسیر سرمایه گذاری های مشترک و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت .

بر اساس این گزارش علی لاریجانى و پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى که او را همراهى مى کنند وارد نیویورک شدند. غلامعلى خوشرو، سفیر و نماینده کشورمان در سازمان ملل و غلامحسین دهقانى، سفیر و معاون نمایندگى کشورمان در سازمان ملل،در فرودگاه جان اف کندى از هیئت پارلمانى کشورمان استقبال کردند.

رئیس مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با رسانه هاى ایرانى مستقر در نیویورک، اهداف این سفر پنج روزه را تشریح می کند.

چهارمین اجلاس روسای پارلمان های جهان دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز به کار می کند. موضوع اصلی اجلاس نیویورک صلح و امنیت بین المللی است که با حضور ۱۳۳ کشور روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آتی (۹ تا ۱۱ شهریورماه) برگزار می شود و فقط مختص سران مجالس است.

اتحادیه بین المجالس بزرگترین اتحادیه غیر دولتی در جهان است و از بزرگترین اتحادیه های سازمان ملل به شمار می رود.

چهارمین اجلاس جهانی روسای مجالس جهان از صبح دوشنبه نهم تا عصر چهارشنبه یازدهم شهریور و در دو نوبت صبح و عصر در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.