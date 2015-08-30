به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی عصر شنبه ۷ شهریورماه در مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مقطع شکوفهها در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به اینکه قرآن کریم منبع هدایتگر انسانهاست، اظهارداشت: قرآن راهی است که همه بشریت دنبال آن است، اما گاهی افراد به جای این راه، به بیراهه میروند.
افتخاری با اشاره به اینکه امروز در جمع کسانی هستیم که در ابتدای راه هستند و آیندهسازان نظام خواهند بود، تصریح کرد: این آینده سازان کشور از همان ابتدا در محضر قرآن کریم زانو زدهاند و قرآن نیز، بر آنها منت گذاشته است که امروز در اینجا هستند و قرآن میخوانند.
رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در عرصه گسترش فرهنگ قرآنی گامهای ارزشمندی برداشته است، افزود: مصوبه خوبی که اخیرا در ستاد عالی مسابقات صورت گرفته است نیز اتفاق بسیار مبارکی است که طبق این مصوبه، از سال آینده ظرفیتها و نشاط در مسابقات قرآن دانشآموزی و شکوفهها تجمیع میشود. این ادغام به کیفیت بخشی فعالیتها کمک میکند تا فعالیتهای قرآنی با کیفیت بیشتری انجام شود.
افتخاری ادامه داد: در فراکسیون قرآن و عترت مجلس حمایت از فعالیتهای قرآنی را داریم و اگر کمک دیگری نیاز باشد در جهت قانونگذاری حمایت میکنیم و امیدواریم گامهایی که از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی برداشته میشود، مؤثرتر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در پایش دستگاههای قرآنی، تلاش ما بر این است که ارزیابی خوبی از فعالیتهای قرآنی در کشور داشته باشیم، افزود: بنا داریم، کمک کنیم تا جوانان و نوجوانان در فعالیتهای قرآنی از جایگاه خاصی برخوردار شوند.
وی در پایان با اشاره به اینکه تلاش همه ما باید بر این باشد که در جهت گسترش قرآن گام برداریم، تصریح کرد: باید همه فعالان قرآنی کشور در جهت منویات مقام معظم رهبری در زمینه انس با قرآن، تدبر در قرآن، آشنایی با قرآن و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن قدم بردارند.
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