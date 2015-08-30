احتمال افزایش ذخائر باریت تا ۱۵۰ میلیون تن در استان یزد

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باریت یکی از موادمعدنی بسیار مهم و ارزشمند و دارای ارزش افزوده بسیار بالا است، اظهار داشت: باریت در حوزه های نفتی مورد استفاده داخلی بسیاری دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه یزد حائز رتبه اول کشور به لحاظ تنوع ماده معدنی است، خاطرنشان کرد: یزد در مجموع رتبه دوم به لحاظ ذخائر معدنی در کشور را داراست.

وی با اشاره به معدنی‌ترین شهرستان‌های استان یزد بیان کرد: شهرستان بافق با ذخیره قطعی ۳۲۴ میلیون تن و ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر و شهرستان اردکان با ذخیره قطعی ۲۷۵ میلیون تن وایجاد اشتغال برای سه هزار و ۸۰۰ نفر توانسته اشتغال حدود ۷۰ درصد از شاغلان بخش معدن استان را به خود اختصاص دهد.

علمدار به دیگر مزیت های استان یزد در بخش معدن اشاره کرد و یادآور شد: وجود ذخایر و پتانسیل‌های فلزی از جمله سنگ آهن با ذخیره قطعی بالغ بر ۶۵۰ میلیون تن، سرب و روی با ذخیره قطعی ۱۶۰ میلیون تن و سرمایه گذاری شرکت‌هایی از استرالیا، عمان و ایران به عنوان بزرگترین ذخایر سرب و روی و باریت دنیا، انواع خاک صنعتی و فلدسپات با ذخیره قطعی ۱۴۰ میلیون تن، سنگ تزئینی و نما با ذخیره قطعی بالغ بر ۴۰ میلیون تن و اکتشافاتی که تخمین یک میلیارد ذخیره سنگ آهن را پیش بینی می‌کند از مهمترین مزیت های بخش معدن استان یزد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشهایی از معادن استان بیان کرد: در سال جاری سه مناقصه با اعتبار حدود هفت میلیار ریال برگزار شد که محور آنها نقشه برداری به منظور تعیین استخراج واقعی معادن، بازرسی از معادن و بررسی و شناخت پتانسیل های معدنی بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تاکید بر وجود فسادهایی در گذشته، در حوزه معدن و در سطح کشور، به سامانه کاداستر اشاره کرد و گفت: در گذشته فسادها و رانت هایی در حوزه معدن وجود داشته است که برای مثال یک خانواده ۳۲ محدوده معدنی را به نام خود ثبت کرده بودند که در این بین حتی یک محدوده به نام نوزاد شش ماهه ثبت شده است اما خوشبختانه دولت تدبیر و امید با ایجاد راهکاری مناسب و راه اندازی سامانه کاداستر از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرده است.

علمدار ادامه داد: از چندی پیش این سامانه راه اندازی شد و صنعت، معدن و تجارت استان یزد بلافاصله استفاده از این سامانه را در دستور کار خود قرار داد که این اقدام منجر به جلوگیری از تخلفات معدنی، حذف دلالان، اجرای دقیق قانون، شفاف سازی، تسهیل فرآیندهای اداری، تکریم ارباب رجوع و الکترونیکی شدن کلیه مراحل شد.

وی آدرس این سامانه را www.cadastre.mimt.gov.ir اعلام کرد و افزود: در این سامانه محدوده های معدنی استان و کشور و جزئیات آن از جمله ذخیره، محل، آزاد بودن و دیگر جزئیات مشخص شده که این اطلاعات سبب شده ارباب رجوع تمام مراحل کاری خود از جمله صدور مجوز ها را در این سامانه به صورت آنلاین رصد کند.