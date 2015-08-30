نخستین کارخانه قندگیری ازملاس خاورمیانه در ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه که عصر شنبه به بهره برداری رسید مجهز به تکنولوژی روز دنیاست با سرمایه‌ گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی احداث شده و دارای ظرفیت روزانه مصرف ۱۱۰ تن ملاس بوده که محصول تولیدی فاز نخست آن شکر قهوه‌ای و راندمان استحصال شکر بالای ۹۰ درصد را دارد.

در حال حاضر به این فناوری تنها ۱۸ کشور جهان دسترسی دارند، تعدادی از کارخانجات قند با استفاده از سیستم استفن اقدام به فرآوری مجدد ساکارز از ملاس می‌کنند که امروزه به علت وجود مشکلات زیست محیطی کنار گذاشته شده است.

ملاس اصلی‌ترین محصول جانبی کارخانجات چغندر به شمار رفته و از آن به عنوان ماده اولیه صنایع تخمیری، تولید الکل و مکمل خوراک دام استفاده می‌شود.

چهار تا پنج درصد چغندر مصرفی کارخانجات قند در فرایند تولید شکر به ملاس تبدیل می‌شود و در این باره ملاس دارای ۴۵ تا ۵۰ درصد ساکارز است که به روش‌های معمول در کارخانجات قند قابل استحصال نیست.

در این رابطه کارخانه قند ارومیه به عنوان نخستین واحد در سطح خاورمیانه با استفاده از فناوری روز دنیا اقدام به نصب و راه‌اندازی واحد قندگیری از ملاس به روش کرماتوگرافی کرده است.

با راه‌اندازی این کارخانه که از سال ۹۱ کلنگ ‌زنی آن آغاز شده بود برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می‌شود، از مزایای این کارخانه، مصرف کم آب، نداشتن فاضلاب، استحصال حداکثری، تنوع محصولات، دوستدار محیط زیست، ایجاد ماکزیمم ارزش افزوده و اشتغال زایی بوده و چشم ‌انداز آن تولید و بسته ‌بندی مستقیم شکر قهوه‌ای و تولید بتائین است.

پیشرفت آذربایجان غربی نیازمند استفاده از تکنولوژی های روز دنیاست

استاندار آذربایجان غربی در آیین آغاز به کار این کارخانه با بیان اینکه برای پیشرفت استان در ابعاد مختلف به تکنولوژی‌های روز دنیا نیاز داریم افزود: دولت تلاش دارد روش‌ها و تکنولوژی‌های مدرن را جایگزین سیستم‌های ناکارآمد گذشته در بخش‌های مختلف نماید تا شاهد رونق بیش از پیش بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی باشیم.

قربانعلی سعادت با تاکید بر مدیریت مصرف آب در کاشت محصولاتی چون چغندر قند گفت: واردات بی رویه محصولات غذایی در گذشته، کشاورزان و صنتعگران ما را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته و باید در راستای کاهش واردات مواد غذایی تدابیر جدی اندیشیده شود.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه ما به تکنولوژی‌های نوین نیاز داریم اظهارداشت: کشاورزی و صنایع ما باید مدرن شده و ارتقا یابند تا در خدمت شایسته به مردم و پیشرفت کشور و منطقه موفق باشیم.

سعادت با تاکید بر این نکته که همه باید برای ایجاد همدلی و همزبانی در جامعه تلاش کنیم، خاطرنشان ساخت: درک واقعیت‌ها و مشکلات استان و کشور، مانع از تخریب و فعالیت علیه یکدیگر خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز در آیین بهره برداری از این واحد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ درصد تولیدات صنعت قند کشور متعلق به آذربایجان‌غربی است افزود: امیدواریم با تغییر رویکرد در افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌ها و نیز سودآور کردن واحدهای تولیدی بتوانیم گام‌های مهمی برداریم.

جعفرصادق اسکندری با بیان اینکه توجه به فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی راکد از اولویت های اصلی این سازمان است عنوان کرد: یکی از این کارها در حوزه کارآفرینی و اشتغال، اصلاح رویه‌ تولیدات به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ۱۵ درصد مشکلات واحدهای تولیدی استان به سبب فرسوده بودن ماشین‌آلات و از دست دادن بازار به خاطر افزایش هزینه‌ های تولید است افزود: در این راستا با توجه به سیاست‌های توسعه ‌ای دولت سازمان مبانی بهره‌ وری را در اولویت قرار داده و از سال گذشته ۳۵۰۰ نفر ساعت کلاس آموزشی آغاز و اجرایی شده است.