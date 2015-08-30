به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شامگاه شنبه و همزمان با هفته دولت، در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از حوزه هایی که دولت تدبیر و امید به آن توجه ویژه دارد، حوزه اقتصادی است.

وی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصدی در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم افزود: اولین اقدامی که دولت در دستور کار خود قرار داد، مهار تورم ۴۰ درصدی بود که خوشبختانه امروز شاهد هستیم که این تورم به ۱۴ درصد رسیده است.

افزایش ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی کشور

واعظی با تأکید بر آرامش و ثبات حاکم بر بازار در این دولت ادامه داد: دولت با ایجاد آرامش و ثبات در بازار کسب و کار به دنبال بهبود و ایجاد فضای مناسب تر برای سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: دولت اعتقاد دارد که نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه هدایت و سیاستگذاری امور را دارد به همین خاطر از حضور بخش خصوصی و بهبود فضای سرمایه گذاری استقبال می کند.

صدور ۱۰ میلیون دفترچه بیمه درمانی در سال گذشته

وی یادآور شد: یکی از برنامه های جدی دولت یازدهم، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت است و بر اساس این رویکرد شاهد هستیم که صادرات محصولات غیرنفتی در سال گذشته بیش از ۱۹ درصد رشد نشان می دهد.

وزیر ارتباطات حوزه بهداشت و درمان را نیز یکی از بخش های مورد توجه دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: طرح تحول نظام سلامت نشان دهنده توجه جدی دولت به بخش بهداشت و درمان است و با تلاش های انجام شده در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون دفترچه بیمه در کشور صادر شد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در کشور گفت: در کشور بیش از هشت هزار پروژه نیمه تمام وجود داشت که دولت تلاش خود را برای تکمیل و آماده سازی این پروژه ها به کار بسته است.

واعظی با تأکید بر این نکته که در حوزه ارتباطات نیز شاهد تحول خوبی در دولت یازدهم بودیم، ادامه داد: در سال گذشته بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بخش دولتی و خصوصی در حوزه ارتباطات سرمایه گذاری شد.