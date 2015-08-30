احتمال وقوع سیل موقت و آبگرفتگی معابر در کردستان وجود دارد

محمد طالب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی وضعیت هوای این هفته استان گفت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی شاهد تاثیر اموجی از هوای ناپایدار از ابتدای این هفته تا پایان روز سه شنبه در استان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: برای روزهای شنبه و یکشنبه افزایش ابر، ورزش باد و احتمال بارش های رگباری و پراکنده پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان اظهارداشت: از بعد از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر سه شنبه شرایط مذکور تقویت شده و شاهد تغییرات آب و هوایی هم چون بارش باران عمدتا به شکل رگباری در سطخ استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت بارشی از بعد از ظهر دوشنبه تا صبح سه شنبه خواهد بود، ادامه داد: در این هفته دما هوا به ویژه بعد از عبور سامانه یعنی از صبح چهارشنبه در استان کاهش پیدا می کند.

حیدری بیان کرد: با توجه به بارش باران در برخی از نقاط احتمال سیل های موقت و آبگرفتگی معابر نیز وجود دارد.