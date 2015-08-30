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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۰

شمشیربازی پیشکسوتان آسیا؛

ایران در بخش تیمی اسلحه اپه قهرمان شد

ایران در بخش تیمی اسلحه اپه قهرمان شد

تیم شمشیربازی پیشکسوتان اسلحه اپه ایران در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا با از پیش رو برداشتن حریفان خود، موفق به کسب مدال طلا شدند. در دیدارهای انفرادی این اسلحه نیز نماینده ایران به مدال برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نخستین دوره مسابقات شمشیربازی پیشکسوتان آسیا که در فیلیپین جریان دارد، تیم اسلحه اپه ایران در جمع ۷ تیم شرکت کننده، موفق به کسب مدال طلا شد.

این تیم که با ترکیب فرهاد رضایی، هومن کاظمی، بهرام امین صدری و محمدرضا قندهاری در این رقابت‎ها شرکت کرده است، در نخستین دیدار مقابل تیم دوم ژاپن به برتری ۴۵ بر ۲۳ دست یافت. تیم کشورمان دومین دیدار خود را در جمع چهارتیم برتر و در سالن فیلسپورت آرنا برگزار کرد و طی آن مقابل تیم اول ژاپن صاحب برتری ۴۵ بر ۴۴ شد و به مرحله نهایی راه یافت. این تیم در آخرین دیدار خود مقابل هنگ‎کنگ قرار گرفت و این تیم را با نتیجه ۴۵ بر ۴۲ متحمل شکست کرد.

بدین ترتیب تیم شمشیربازی پیشکسوتان اپه ایران با کسب برتری در تمام دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی آسیا عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از رقابت‎ها را از آن خود کرد.

در بخش انفرادی دیدارهای اسلحه اپه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا نیز فرهاد رضایی صاحب مدال برنز شد. رضایی پس از استراحت در جمع شانزده بازیکن مقابل نماینده چین‎تایپه در مرحله یک چهارم نهایی به برتری دست یافت اما در دومین دیدار مقابل گومز فیلیپینی شکست خورد و از صعود به فینال بازماند و بدین ترتیب صاحب مدال برنز شد.

 

کد مطلب 2898990
زینب حاجی حسینی

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