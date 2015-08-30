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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۲

با حضور استاندار کرمان؛

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه ولیعصر رفسنجان کلنگ زنی شد

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه ولیعصر رفسنجان کلنگ زنی شد

رفسنجان - کلنگ دانشکده علوم ریاضی دانشگاه ولیعصر رفسنجان دقایقی پیش با حضور استاندار کرمان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان همزمان با هفتمین روز از هفته دولت به منظور افتتاح و کلنگ زنی چندین پروزه وارد شهرستان رفسنجان شد.

علیرضا رزم حسینی در ساعات ابتدایی ورود به رفسنجان کلنگ دانشکده ریاضی دانشگاه ولیعصر رفسنجان را به زمین زد.

این دانشکده با هفت هزار متر مربع زیربنا و ۹۰ میلیارد ریال اعتبار احداث خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در بدو ورود به رفسنجان به مقام شامخ شهداء گمنام در دانشگاه ولیعصر ادای احترام کرد.

پروژه پرورش آرتمیا در جوادیه نوق، فاز اول باند دوم جاده نوق - رفسنجان به طول چهار کیلومتر، باند دوم جاده رفسنجان - لاهیجان به طول ۱۶ کیلومتر و شبکه آب شرب روستای جهان آباد بخش فردوس از جمله مهم ترین پروژه هایی هستند که طی امروز با حضور استاندار کرمان به بهره برداری خواهند رسید.

 

 

کد مطلب 2898999

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