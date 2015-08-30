به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه پروژه های شهرداری قروه اظهار داشت: نگاه تلفیقی کارهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی باعث توسعه جامعه بوده لذا فضای عموم جامعه باید به سمت نشاط و تعالی سوق پیدا کند.

وی افزایش نشاط و امید اجتماعی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی مهم خواند و بیان کرد: توجه به نشاط و امید اجتماعی، جامعه را به محیطی سالم تبدیل می کند که باید با برنامه ریزی مناسب در این راستا حرکت کنیم.

سپهر نشاط اجتماعی را لازمه جامعه پویا دانست و عنوان کرد: مسلماً نمی توان از طراحی مناسب شهری و تأثیر آن بر روحیه افراد جامعه به سادگی گذشت لذا مواردی همچون چیدمان مبلمان شهری، توسعه فضاهای سبز، جانمایی مناسب تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی، معماری و تابلوهای سردر ساختمانها و ... از جمله عواملی هستند که می توانند در زیبایی فضای شهری تأثیر بسزایی داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی و ارائه ساز و کارهای افزایش نشاط در جامعه یکی از مسایلی است که باید بسیار مدنظر قرار گیرد لذا برای رضایت و آرامش شهروندان حمایت از ارائه خدمات بیشتر در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد.

فرماندار قروه یادآور شد: احساس فرد نسبت به محیط زندگی خود به عنوان یکی از دلایل و عوامل اصلی در رفتارهای او عمل می کند. فضای شهری، اثر مهمی بر رضایت فرد از زندگی و احساس تعلق به محیط و در نتیجه افزایش سطح مشارکت اجتماعی می گذارد.

وی با اشاره به خدمات ارزشمند و قابل تقدیر شهرداری قروه افزود: در کل کشور شهرداری ها از منابع داخلی خود بهره می برند که این منابع از محل درآمد پایدار شهرداری می باشد که مدتی است به علت عدم توسعه یافتگی بعضی از مناطق کشور به ویژه قروه، شهرداری این منطقه منابع درآمد محکمی نداشته لذا سنگ بنا به نشان حمایت از این ارگان گذاشته شده است تا در جلب رضایت شهروندان بیشتر کوشا باشیم.

سپهر با بیان اینکه تنها جایگاه تفریحی و دیدنی قروه، مجموعه سراب می باشد، تصریح کرد: این مجموعه تفریحی می تواند نقطه گردشگری بی نظیری در نظر گرفته شود اگر بهای کافی به توسعه و مناسب سازی آن داده شود.

به گفته فرماندار قروه حجم زیادی از پروژه های قابل افتتاح در این مدت به مجموعه شهرداری تعلق دارد که علیرغم کاهش درآمد، شهرداری توانسته است به وظیفه خود به خوبی عمل نماید.

سپهر با تأکید بر حمایت همه جانبه از شهردار قروه بیان کرد: اداره کردن شهر به هنگام مشکلات مالی نشان دهنده هنر مدیریتی است که نباید آن را نادیده بگیریم بلکه باید مجموعه شهرداری را حمایت کنیم.

وی در ادامه این مراسم به ارزش معنوی رونمایی از تندیس پیشمرگان کرد مسلمان اشاره کرد و اظهار داشت: در حساس ترین لحظات تاریخی این مملکت و کشور، این افراد به یاری نظام و انقلاب آمدند و با نثار خون پاک خود توانستند دشمن این آب و خاک را به عقب برانند.

به گفته سپهر پیشمرگان کرد به دلیل اینکه بومی بودند و به تمامی نقاط منطقه اشراف و آشنایی کامل داشتند توانستند نقش بی بدیلی را در ثبیت امنیت کردستان ایفا کرده و زمینه های ثبات و امنیت و پایداری را در این منطقه حساس فراهم کنند.