پنج هزار بانوی خیر در مدرسه سازی مشارکت می کنند

خدیجه نیزاری در سفر به قزوین برای افتتاح دو واحد آموزشی که توسط خیرین ساخته شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بانوان نقش تربيتی موثری در جامعه دارند و پويايی نظام تعليم تربيت در گرو ايفای نقش صحيح بانوان جامعه است.

نيزاری افزود: بانوان ضمن ايفای نقش مستقيم در فرآيند تعليم و تربيت با مشارکت در امور خيريه، روح لطيف و مادرانه خود را در كمك به جامعه پيرامون خود نشان داده اند كه مشاركت در مدرسه سازی نیز گامی ارزشمند در نهادینه کردن کارهای خداپسندانه است.

وی با اشاره به اهميت فعاليت خيرين مدرسه ساز در شكوفايی علمی و آموزشی جامعه، گفت: خيرين مدرسه‌ ساز با این کار در استقلال كشور سرمايه گذاری می ‌كنند و تحقق استقلال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی كشور مديون تلاش‌ بی ‌وقفه خيرين مدرسه ‌ساز است.

نیزاری با قدردانی از حضور و مشاركت جدی بانوان خير مدرسه ساز استان قزوین گفت: اگر بانوان در مدرسه سازی پيشگام باشند به تقویت انگیزه مردان هم برای حضور در این کار کمک می کنند و مدرسه سازی نهادینه می شود و اگر امروز استقبال مردان از مدرسه سازی بالا رفته بانوان تاثیرگذار بوده اند.

وی اظهارداشت: مشاركت بانوان در نهضت مدرسه سازی توسعه و پيشرفت جامعه را تضمين می كند و همه بايد تلاش کنیم تا نهضت ساخت مدرسه در جامعه فراگیر شود.



رييس ستاد بانوان خير مدرسه‌ ساز كشور گفت: از مجموع ۲۵ هزار خیر مدرسه ساز کشور بیش از پنج هزار نفر را بانوان تشکیل می دهند که هر کدام به طور متوسط یک تا ۳۰ مدرسه ساخته اند.

وی یادآورشد: در سال گذشته میزان تعهد خیرین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بود که ۲۵ درصد آنها توسط بانوان نیکوکار تقبل شد.

نیزاری بیان کرد: بیش از ۱۳۰۰ مدرسه امسال در سال تحصیلی تحویل آموزش و پرورش خواهد شد که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد نشان می دهد.

وی یادآورشد: ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار ملی اعتبار ملی برای آموزش و پرورش تصویب شد که ۱۰۰ میلیارد تومان امسال برای خرید تجهیزات هزینه شده است.

نیزاری گفت: امسال در صددیم با کمک خیرین ۵۰۰ کلاس چوبی و گلی که غیر قابل استفاده است از چرخه آموزشی حذف شود و کلاس های استاندارد جایگزین آنها شود که تاکنون برای اجرای آن ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: ساخت هر کلاس درس حدود ۱۰۰میلیون تومان است.

نیزاری بیان کرد: بر اساس آمار جامعه خیّرین مدرسه ساز و با احتساب خیرین، خانواده‌های آنها، دانش‌آموزان و دیگر افرادی که در این موضوع مشارکت دارند حدود ۵۰۰ هزار خیّر مدرسه ‌ساز در کشور وجود دارد.

۵۴۰۰ پروژه نیمه تمام آموزش و پرورش در کشور وجود دارد

نیزاری اظهارداشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و ۴۰۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در کشور وجود دارد که با کمک خیرین ۱۳۰۰ مدرسه مهرماه امسال تحویل آموزش و پرورش می شود.

وی یادآورشد: خیرین در کنار ساخت مدارس، عزم جدی در مقاوم سازی ونوسازی مدارس، تامین سیستم گرمایشی و سرمایشی و تجهیز مدارس، کمک به هوشمند سازی مشارکت دارند.

رييس ستاد بانوان خير مدرسه‌ ساز كشور گفت: رسانه‌ها و مطبوعات و صدا وسیما در ترويج فرهنگ مدرسه ‌سازي و ترغيب خيرين مدرسه‌ساز به این کار خداپسندانه نقش تعیین کننده ای دارند و میتوانند موجب رشد و ارتقاء فرهنگ جامعه شوند.