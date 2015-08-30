احیای تالاب انزلی نیازمند اقدامات ضرب الاجلی است

عبدالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های شهروندان انزلی، وضعیت تالاب بین المللی آن است، گفت: مدت هاست که شنیده می شود تالاب به مرداب تبدیل شده و این شنیده ها حاکی از این است که مردم مرگ تالاب را به چشم می بینند و اعلام می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید به صورت ضرب الاجل برای احیای تالاب انزلی اقدام کرد، افزود: عمق تالاب در شهرستانی که یکی از پتانسیل های گردشگری آن همین تالاب است به کمترین حد ممکن رسیده است.

صفرنژاد با اشاره به فعالیت گروه ژاپنی «جایکا» بر روی تالاب اظهار کرد: ژاپنی ها افرادی نیستند که برای کار عجله کنند بلکه آن ها با صبر، حوصله، دقت و مطالعه کار می کنند اما وضعیت تالاب بحرانی است و نیاز به اقدامات فوری دارد.

فرماندار انزلی با بیان اینکه تالاب انزلی نماد شهر بندر انزلی و استان گیلان است، افزود: به عنوان فرماندار از دو ماه پیش به شهروندان انزلی قول دادم که احیای تالاب در هفته دولت اجرایی شود اما به دلیل شرایط بد جوی در هفته دولت امکان اقدامات لازم به وجود نیامد.

وی تالاب را جزو هویت ملی شهروندان انزلی دانست و تصریح کرد: معاونت عمرانی استاندار در خصوص احیای تالاب پیگیر بوده و گزارشات کامل عملکردها را به استاندار ارائه می کند.

صفرنژاد به توجه ویژه رئیس جمهور به تالاب انزلی در سفر به گیلان اشاره کرد و گفت: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبارات استانی برای احیای تالاب در نظر گرفته شده است.

فرماندار انزلی تاکید کرد: اکنون زمانی است که باید برای احیای تالاب با حداقل هزینه، کاری انجام داد و فاضلاب ها را به مسیر دیگری هدایت کرد.