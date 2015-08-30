اکران فیلم سینمایی محمد رسول الله در سینما ایران ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری آذربایجان غربی، فیلم سینمایی « محمد رسول الله » در ۱۷۸ دقیقه زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) را از دوران کودکی تا ابلاغ دین مبین اسلام به تصویر می کشد.

ساخت این اثر سینمایی از مهر ماه سال ۱۳۸۶ آغاز شد که در آن «وتیوریو استورا رو» فیلمبرداری، «آی. آر. رحمان» موسیقی، «اسکات ای. اندرسون» جلوه های ویژه و «میلژن کرکاکلژا کویچ »طراحی دکور و صحنه این فیلم سینمایی را بر عهده داشتند.

این فیلم با سرمایه گذاری شرکت نور تابان (وابسته به بنیاد مستعضفان) با هزینه ای بالغ بر ۶۲۳.۳ میلیارد ریال در شهرک سینمایی پیامبر اعظم (ص) در ۵۵ کیلومتری شهرستان قم ساخته شده است و لوکشین‌هایی ازاین فیلم در شهرهای کرمان، عسلویه و سه کشور دیگر فیلمبرداری شده است.

علیرضا شجاع در نقش عبدالمطلب، مهدی پاکدل در نقش ابوطالب، مینا ساداتی در نقش آمنه، داریوش فرهنگ در نقش ابوسفیان و محمد عسگری در نقش ابولهب از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

بیش از این فیلم سینمایی «رسالت یا محمد رسول‌الله »(۱۹۷۶میلادی) به کارگردانی مصطفی عقاد تولید شد که داستان زندگی پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، را از چهل سالگی تا وفات و در واقع داستان دوران صدر اسلام را به تصویر کشید. بازیگران این فیلم از جمله آنتونی کوئین و ایرنه پاپاس از بازیگران مطرح هالیوودی زمان خود بودند.