به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کارگر شنبه شب در مراسم افتتاح موزه خط و کتابت نی‌ریز با بیان اینکه میراث فرهنگی در تجهیز و راه اندازی موزه جدید نی ریز همکاری‌های لازم را انجام می دهد، ‌گفت: در صورت تامین زمین و مکان مناسب، میراث‌فرهنگی تمامی تلاش خود را برای ایجاد یک موزه در این شهرستان خواهد داشت تا با راه اندازی این مکان تمامی ظرفیت‌های موجود نی ریز اعم از فرهنگی، ‌مذهبی و تاریخی معرفی شود.

به گفته وی، موزه‌ها معتبرترین مکان‌های فرهنگی برای معرفی و نمایش آثار تاریخی هر منطقه هستند.

کارگر با بیان اینکه موزه ها مکان‌هایی هستند که حافظه تاریخی سرزمین‌ها را حفاظت می کنند، بیان کرد: اگر بخواهیم حفظ میراث‌فرهنگی را به حافظه مردم بسپاریم بی شک از بین خواهد رفت.

مدیرکل امور موزه‌های کشور گفت: به طور مثال مسجد جامع یا کبیر نی ریز و یا نسخ خطی شیخ احمد نی ریزی توانسته در حافظه تاریخی این شهر باقی بماند.

وی به ساخت موزه تخصصی خط و کتابت نی ریز اشاره کرد و با مثبت ارزیابی کردن ساخت چنین موزه های تخصصی در شهرستانها گفت: موزه خط و کتابت نی ریز حافظه تاریخی این شهر محسوب می شود و برای نمایش آثار ارزشمند و تاریخی موجود در این سرزمین یک ضرورت به شمار می رود.

نمایش یکصد کتاب و نسخ خطی برای نخستین بار در موزه نی ریز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس نیز در ادامه مراسم بر لزوم ساخت موزه های تخصصی در شهرستان های این استان تاکید کرد.

مصیب امیری گفت: در حال حاضر عملیات چهار موزه تخصصی دیگر در فارس در حال اجراست که می توان به موزه های تخصصی پاسارگاد، نورآباد، باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای اشاره کرد که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۹۵ این موزه ها تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه ساخت چنین موزه هایی در رشد و توسعه گردشگری و معرفی جاذبه های استان در سطوح ملی و بین المللی تاثیر زیادی دارد، افزود: در حال حاضر بیش از یکصد شیء و کتب و اسناد تاریخی و خطی در موزه تخصصی نی ریز برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است که از کهن ترین اسناد و کتب تاریخی موجود در این موزه می توان به دو قرآن خطی متعلق به قرون ۸ و ۹ هجری قمری اشاره کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: موزه تخصصی نی ریز در محوطه‌ای ۶ هزار متری ساخته شده که ساختمان آن در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۴ مترمربع و در ۲ طبقه شامل یک گالری، دو اتاق کنفرانس یا آمفی تئاتر، خزانه و همچنین راهروهای مختلف با کاربری گالری است.

امیری گفت: موزه تخصصی نی ریز با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته شد که ۶۴ درصد عملیات ساختمانی و ۷۰ درصد از اعتبارات آن طی دو سال اخیر محقق شده است.

وی اضافه کرد: این موزه تخصصی نخستین موزه خط و کتابت در جنوب کشور است که هم اکنون در شهر نی ریز و در جوار آرامگاه شیخ احمد نی ریزی به بهره برداری رسیده است



همچنین در ادامه مراسم معاون استاندار فارس گفت: همزمان با هفته دولت در استان فارس بیش از یک هزار و ۲۵۰ پروژه عمرانی به بهره برداری رسید.

خلیل رضاییان گفت: موزه تخصصی خط و کتابت نی ریز یکی از این پروژه های عظیم بوده است.

وی بر لزوم توسعه گردشگری در استان فارس تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال توسعه متوازن و پایدار هستیم نه تنها باید طرح آمایش داشته باشیم بلکه باید برنامه ریزی ها متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه باشد که در حال حاضر این مزیت توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است.

رضاییان اظهار داشت: در این راستا باید با حفظ میراث گذشتگان بتوانیم گردشگری را نیز آن طور که شایسته استان است توسعه دهیم و این در حالی است که هنوز برنامه ای در خور شأن فارس نداشته ایم.

امام جمعه نی‌ریز نیز با مثبت ارزیابی کردن ساخت موزه مختص خط و کتابت در این شهر گفت: بسیار خوشحالیم که دولت اسلامی به آثار گذشتگان و حفاظت از آثار تاریخی توجه کافی دارد و برای مراقبت و نمایش این آثار اقدام به ساخت و تجهیز موزه های تخصصی کرد.

آیت الله حاج سید محمد فقیه افزود: امید است هر چه سریع تر شاهد ساخت موزه تاریخ و مردم شهر نی ریز هم باشیم.