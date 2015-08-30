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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۴

والیبال زیر ۲۳ سال جهان؛

آرژانتین حریف تیم ایران شد/ تلاش برای رسیدن به سکوی پنجم

آرژانتین حریف تیم ایران شد/ تلاش برای رسیدن به سکوی پنجم

تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران در راه کسب عنوان پنجمی رقابت‌های قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران در ادامه دیدارهای خود در رقابت های جهانی امارات به سختی با حساب ۳ بر ۲ مقابل مصر پیروز شد. شاگردان پیمان اکبری در ست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند و ست‌های دوم و چهارم این مسابقه را با امتیازات ۲۵ بر ۲۲ و ۲۶ بر ۲۴ به حریف خود واگذار کردند.

با پیروزی ایران مقابل مصر، شاگردان پیمان اکبری توانستند جایگاه سومی خود را در گروه A رقابتها تثبیت کنند و برای کسب عنوان پنجم تا هشتمی این مسابقات باید رو در روی آرژانتین قرار بگیرند. آرژانتین پیش‌تر در این تورنمنت از سد برزیل گذشته بود تا نام خود را بر سر زبان‌ها بیاندازد.

تیم‌های آرژانتین و ایران ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه برابر هم به میدان می‌روند.

 

کد مطلب 2899017

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