درخواست بان کی مون درخصوص پیمان منع آزمایش های هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، به مناسبت روز جهانی مقابله با آزمایش های هسته ای، از همه کشورهایی که به پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای نپیوسته اند، خواست این پیمان را امضا و آن را اجرا کنند.

وی همچنین تاکید کرد این پیمان،یک گام مهم در راستای جهان عاری از تسلیحات هسته ای است.

اين پيمان كشورهای عضو را از انجام هرگونه انفجار هسته ای در هر مكانی، تحت قلمرو يا كنترل خود منع می نمايد.

دوم دسامبر سال ۲۰۰۹ مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و چهارمین نشست خود با تصویب قطعنامه ای، بیست و نهم اوت هر سال را روز بین المللی مقابله با آزمایش های هسته ای نامگذاری کرد و خواستار آن شد که اعضای جامعه جهانی آزمایش های هسته ای را کاملا کنار بگذارند.

تاکنون ۱۸۳ کشور این پیمان را امضا و ۱۶۴ کشور آن را تصویب کرده اند. هشت کشور دیگر باید این پیمان را اجرا کنند تا وارد مرحله اجرایی شود، بان کی مون در این خصوص اعلام کرد با گذشت ۲۰ سال از تصویب این پیمان، هنوز اجرایی نشده است.