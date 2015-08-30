۸۵ پروژه برق رسانی در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، ۸۵ پروژه برق رسانی و اصلاح شبکه های توزیع، صبح امروز یکشنبه با حضور مقامات وزارت نیرو و جمعی از مسئولین استانی به صورت نمادین در محل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری رسید.

اصلاح و بهینه سازی شبکه برق شهرک های حاشیه ای شهر کرمانشاه (دولت آباد، شاطرآباد، جعفرآباد) از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به طول ۴۹کیلومتر و اعتبار ۱۷هزارو ۸۱میلیون ریال از جمله پروژه های افتتاح شده در زمینه برق رسانی در استان است.

راه اندازی پروژه های برق رسانی به واحدهای مسکن مهر کرمانشاه شامل ۴هزارو ۷۵۸واحد درشهرستانهای سنقور، جوانرود، تنگاور، صحنه، هرسین وکرمانشاه با اعتبار ۴۸هزارو ۵۷۶میلیون ریال از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده وزارت نیرو در استان کرمانشاه است.

نصب سامانه های انرژی خورشیدی در ۲۷ مدرسه، ۳ مسجد و ۸ اداره با ظرفیت ۲۳۰ کیلووات و اعتبار ۲۵هزار و ۳۰۰ میلیون ریال از دیگر افتتاح های امروز در کرمانشاه بود.

همچنین آغاز عملیات برق رسانی به شش روستای بدون برق استان کرمانشاه با اعتبار ۵هزار و ۷۵۷ میلیون ریال، ۱۴ پروژه در ۲۶ روستا در شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب، پاوه، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، سنقور، صحنه، کنگاور و هرسین با اعتبار ۱۵هزار و ۷۷۶میلیون ریال در راستای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده امروز بود.

آغاز عملیات اجرایی تقویت و بهینه سازی شبکه توزیع برق (تبدیل سیم به کابل خودنگهدار) در قالب ۷ پروژه به متراژ ۱۳۰کیلومتر و اعتبار ۴۵هزار و ۹۲۵میلیون ریال از پروژه هایی بود که به صورت نمادین در این مراسم به بهره برداری رسید.