محسن پورسید آقایی در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات پیش روی توسعه قطارهای حومه‌ای، گفت: در حال حاضر خط راه‌آهن قطارهای حومه‌ای و قطارهای اصلی یکی است که باعث شده در زمان مناسب امکان خدمات دهی نداشته باشیم به همین دلیل به دنبال چندخطه کردن مسیرهای حومه‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه برنامه راه آهن این است که صبح ها و بعداز ظهرها در فواصل ۱۰ دقیقه‌ای قطار در ایستگاه توقف کند، افزود: هنوز فواصل زمانی توقف قطار حدود نیم ساعت است است که امیدواریم این مقدار زمانی را ا احداث خطوط کاملا مستقل فواصل را به ۱۰ دقیقه برسانیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود با انجام تغییرات، حمل و نقل حومه‌ای مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل کمبود ناوگان را هم در حمل و نقل حومه‌ای داریم که امیدواریم با راه‌اندازی خط تولید ریل باس، این نیاز تا دو سال دیگر برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نمی‌توانیم خدمات دهی مناسبی داشته باشیم، گفت: قطارهای حومه‌ای باید با دیگر قطارها به صورت یکپارچه دربیاید و ترمینال قطار سریع السیر حومه‌ای و خطوط مترو و راه آهن در یک مرکز مستقر شود که در این راستا هم اقداماتی در حال انجام است.