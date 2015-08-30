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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

در فرهنگسرای سرو؛

شعرهای طنز امینی زیر تیغ منتقدان می‌رود

شعرهای طنز امینی زیر تیغ منتقدان می‌رود

نشست نقد و بررسی کتاب «دلقک و شاعر دربار» سروده اسماعیل امینی در فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای سرو با همکاری موسسه شهرستان ادب نشست نقد و بررسی کتاب «دلقک و شاعر دربار» اثر دکتر اسماعیل امینی را برگزار می کند.

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «دلقک و شاعر دربار» اثر دکتر اسماعیل امینی با حضور شاعران و صاحبنظرانی چون : ناصر فیض، ساعد باقری و مصطفی علیپور عصر روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور در فرهنگسرای سرو برگزار میگردد.

مجموعه شعر «دلقک و شاعر دربار» اولین مجموعه شعر جدید اسماعیل امینی شاعر منتقد و طنزپرداز  است که در نمایشگاه بینالمللی کتاب امسال توسط انتشارات شهرستان ادب در اختیار علاقمندان حوزه شعر و ادبیات قرار گرفت.

«دلقک و شاعر دربار» که دربردارنده شعرهای کلاسیک و نو امینی ست به همراه کتابهای شعر طنز «دکتر بازی» (انتشارات سپیده باوران) و «نشر اکاذیب» (انتشارات سروش) تنها مجموعه اشعار این شاعر و منتقد نام آشناست.

گفتنی است نشست نقد و بررسی «دلقک و شاعر دربار» در روز سه شنبه دهم شهریور ماه در فرهنگسرای سرو از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

کد مطلب 2899029
حمید نورشمسی

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