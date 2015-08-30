به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگسرای سرو با همکاری موسسه شهرستان ادب نشست نقد و بررسی کتاب «دلقک و شاعر دربار» اثر دکتر اسماعیل امینی را برگزار می کند.

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «دلقک و شاعر دربار» اثر دکتر اسماعیل امینی با حضور شاعران و صاحبنظرانی چون : ناصر فیض، ساعد باقری و مصطفی علیپور عصر روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور در فرهنگسرای سرو برگزار میگردد.

مجموعه شعر «دلقک و شاعر دربار» اولین مجموعه شعر جدید اسماعیل امینی شاعر منتقد و طنزپرداز است که در نمایشگاه بینالمللی کتاب امسال توسط انتشارات شهرستان ادب در اختیار علاقمندان حوزه شعر و ادبیات قرار گرفت.

«دلقک و شاعر دربار» که دربردارنده شعرهای کلاسیک و نو امینی ست به همراه کتابهای شعر طنز «دکتر بازی» (انتشارات سپیده باوران) و «نشر اکاذیب» (انتشارات سروش) تنها مجموعه اشعار این شاعر و منتقد نام آشناست.

گفتنی است نشست نقد و بررسی «دلقک و شاعر دربار» در روز سه شنبه دهم شهریور ماه در فرهنگسرای سرو از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.