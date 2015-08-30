نادر صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گسترش خدمات الکترونیکی مستلزم آموزش شهروندان است افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ خدمت دولتی بصورت الکترونیکی و از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه می‌شود که در آینده تلاش داریم این تعداد را به ۲۰۰ و سپس به ۴۰۰ خدمت نیز افزایش دهیم.

وی یکی از مهمترین اهداف دولت را توسعه و گسترش ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر آی سی تی روستایی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا در استان آذربایجان غربی نیز اقدامات خوبی در حال انجام است و بنا داریم روستاها را به اینترنت پرسرعت مجهز کنیم تا خدمات دولتی و اداری بصورت الکترونیکی در دفاتر آی سی تی به روستاییان ارائه شود.

صفرزاده، کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات برای دریافت خدمات، ارتقای سلامت اداری، کاهش هزینه‌ها و تسهیل و تسریع روند خدمت رسانی به مردم را از مزایای توسعه طرح دولت الکترونیک عنوان کرد.

معاون مدیرت توسعه و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی از اتصال بیش از ۶۰۰ دستگاه اداری در سطح استان به شبكه دولت خبر داد و افزود: با محقق شدن این طرح كه در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می كند، اتفاق بزرگی در راستای توسعه دولت الكترونیك در استان رخ خواهد داد.

صفرزاده یاد آور شد: دولت الكترونیك كار خود را عملا از زمانی كه برخی خدمات دستگاههای اداری از طریق دفاتر پیشخوان در استان ارائه شد، آغاز نموده است و ما تحقق كامل این طرح را در استان بصورت جدی پیگیری می كنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اداری استان پاسخ داد: در طول سالهای ۹۴ تا ۹۶، حدود ۲۶۰ هزار نیرو در بدنه دولت و دستگاه‌های اداری در کشور بازنشسته یا بازخرید خواهند شد و در ازای آن در طول این سه سال، ۳۶ هزار نیروی جدید وارد ادارات و دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی نیز در سال ۹۲ برای جذب ۶۰۰ نیرو و در سال ۹۳ برای ۴۴۰ نفر از فرزندان شهدا مجوز استخدامی صادر شد که در سال ۹۴، با تامین اعتبار بکارگیری این تعداد نیرو، در مجموع ۱۰۴۰ نفر نیروی جدید در دستگاه‌های اداری و اجرایی استان جذب و مشغول خدمت شدند.