به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب روستایی هرمزگان، پرویز نجاتی بیان داشت: استان هرمزگان با دارا بودن هزار و ۷۲۷ روستا که بیش از نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهد در حوزه آبرسانی روستایی تا کنون عملکرد قابل قبولی داشته است. ۱۲۰۰ روستای این استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند که بوسیله آبشیرین‌کن ها، چاه ها، چشمه ها و دیگر منابع آبی آبرسانی می شوند.

این مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار مترمکعب آبشیرین‌کن های استان تولید آب دارند افزود: همجواری استان هرمزگان با دریا این نعمت خدادادی سبب شده که یکی از سیاست های شرکت آب و فاضلاب روستایی آبرسانی به روستاها بوسیله آبشیرین‌کن ها باشد. ۱۰۰ هزار نفر در روستاها از طریق آبشیرین‌کن ها آب شرب سالم و بهداشتی دریافت می کنند. با احداث آبشیرین‌کن های در حال اجرا که بخش اعظم آن در جزیره قشم است در آینده ای نزدیک تولید آب دستگاه های آبشیرین‌کن در استان به ۱۹ هزار و ۱۰۰ متر مکعب می رسد.

نجاتی در خصوص مختصات آبشرین‌کن دیوان که با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شده است گفت: آبشیرین‌کن دیوان با تولید آب روزانه ۷۵۰ مترمکعب جمعیت سه هزار و ۸۰۰ نفری در شش روستای دیوان، مغویه، نخل یوسف، کافرغان، هیروند و بریسمو را تحت پوشش قرار می دهد. احداث ۴ کیلومتر خط انتقال، شبکه برق فشار متوسط به طول ۲۰۰ متر، ساختمان به مساحت ۳۰۰ متر مربع، محوطه سازی ۲۰۰۰ متر مربع و دیوار کشی ۱۸۰ متر و حفر دو حلقه چاه دستی جهت تامین آب خام از مختصات این پروژه است.