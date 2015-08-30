  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی:

فیلم محمد رسول الله (ص) در سینما ۲۹ بهمن تبریز اکران می شود

فیلم محمد رسول الله (ص) در سینما ۲۹ بهمن تبریز اکران می شود

تبریز-رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی از آغاز اکران فیلم «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی در سینما ۲۹ بهمن تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی؛ حسن میلانی با اعلام این خبر گفت: انتظار برای دیدن فیلم «محمد رسول الله (ص)» و اکران گسترده این فیلم سینمایی از روز جمعه هم زمان با تهران در تبریز نیز آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: تلاش می شود در روزهای آتی سینما انقلاب تبریز نیز به جمع سینماهای اکران کننده فیلم «محمد رسول الله (ص)» بپیوندد.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت برای این فیلم ۵۰ هزار ریال می باشد، افزود: پیش فروش بلیت های این فیلم از طریق سایت سینما تیکت به آدرس  http://www.cinematicket.orgو سایت رسمی فیلم محمد رسول الله به آدرس mohammadmovie.com در دسترس است.          

وی اظهار داشت: این فیلم در پی ارائه تصویری واقعی از پیامبر اسلام است. آنچه در این اثر سینمایی مقابل دیدگان مخاطبان قرار می‌گیرد حضور پرمهر و سرشار از برکت پیامبر اسلام است که هر جا که حضور می‌یافتند مردم را به مهر و دوستی فرامی‌خواندند. در فیلم نشان داده می‌شود که حضرت محمد (ص) از همان کودکی و نوجوانی سرمنشا مهر و دوستی بوده‌اند.

کد مطلب 2899055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این سینما خیلی کهنه س و بعید میدونم جلوه ها و کیفیت بالای تصویری و صوتی این فیلم تو این سینما اصلا قابل حس باشه
    • فاطمه ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی فیلم خوبی بود ما امروز با دانش آموزان مدرسه ی 13 آبان نگاه کردیم من و دوستم خیلی راضی بودیم بسیار متشکرم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها