فیلم محمد رسول الله (ص) در سینما ۲۹ بهمن تبریز اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی؛ حسن میلانی با اعلام این خبر گفت: انتظار برای دیدن فیلم «محمد رسول الله (ص)» و اکران گسترده این فیلم سینمایی از روز جمعه هم زمان با تهران در تبریز نیز آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: تلاش می شود در روزهای آتی سینما انقلاب تبریز نیز به جمع سینماهای اکران کننده فیلم «محمد رسول الله (ص)» بپیوندد.

وی با بیان اینکه قیمت بلیت برای این فیلم ۵۰ هزار ریال می باشد، افزود: پیش فروش بلیت های این فیلم از طریق سایت سینما تیکت به آدرس http://www.cinematicket.orgو سایت رسمی فیلم محمد رسول الله به آدرس mohammadmovie.com در دسترس است.

وی اظهار داشت: این فیلم در پی ارائه تصویری واقعی از پیامبر اسلام است. آنچه در این اثر سینمایی مقابل دیدگان مخاطبان قرار می‌گیرد حضور پرمهر و سرشار از برکت پیامبر اسلام است که هر جا که حضور می‌یافتند مردم را به مهر و دوستی فرامی‌خواندند. در فیلم نشان داده می‌شود که حضرت محمد (ص) از همان کودکی و نوجوانی سرمنشا مهر و دوستی بوده‌اند.