به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز نعمتی درخصوص تیم ملی کشتی زنان و میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که چندی پیش برگزار شد٬ بیان داشت: این بسیار خوب است که بانوان هم در چنین رشته‌هایی فعالیت کنند چون در آینده مسابقات به صورتی خواهد بود که تیم‌ها باید در ۲ بخش زنان و مردان در مسابقات حضور یابند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فدراسیون کشتی درخصوص حضور بانوان در این رشته تدابیر لازم را اندیشیده و ترکیب تیم ملی تشکیل شده است؛ باید دید که در آینده چطور خواهد شد و تا چه حد در این بخش پیشرفت خواهیم داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خانم‌های ایرانی در همه رشته‌ها و در همه مسابقات با حجاب کامل اسلامی شرکت می‌کنند کشتی هم از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

نعمتی درباره صحبت‌های رئیس فدراسیون وزنه‌برداری مبنی براین‌که در آینده تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایرانی هم تشکیل خواهد شد٬ گفت: باتوجه به توانایی‌هایی که در بانوان ایرانی وجود دارد می‌توانند در ورزش بسیار اثرگذار باشند وزنه‌برداری هم رشته‌ای انفرادی است و بانوان در این رشته هم می‌توانند مفید واقع شوند.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر حضور بانوان در جایگاه ایران در مجامع جهانی چنین رشته‌هایی به سایت خانه ملت گفت: بالاخره امروزه مجموعه تیم‌های ورزشی اثرگذار هستند و باتوجه به حضور ۵۰ درصدی بانوان در میادین بین‌المللی این موضوع خیلی اثربخش خواهد بود. به طورکل باید درنظر داشت توانمندی ورزشکاران زن ایرانی خیلی بالاست البته مشروط براین که زیرساخت‌ها آماده شده و فدراسیون‌ها بخش بانوان را جدی بگیرند.

گفتنی است کمتر از یک ماه قبل رقابت‌های کشتی کمربند زنان قهرمانی آسیا با شرکت هشت کشور خارجی و دو تیم از ایران در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان، تیم ایران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های ترکمنستان و قرقیزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.