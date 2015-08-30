بازگشت خودباوری و خودآگاهی به اساتید علوم انسانی

دکتر حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارآمدی و نقش تاریخی علوم انسانی در جامعه امروز بشری گفت: طی دو سال گذشته که دانشگاه علامه طباطبایی هم‌اندیشی‌هایی را بین استادان علوم انسانی و دانشجویان حوزه‌های مختلف با مسئولان برگزار کرده است، کاملا نقش و جایگاه علوم انسانی به تدریج برای مسئولان حوزه اجرا درحال نهادینه شدن است.

وی افزود: به نوعی یک خودآگاهی و خودباوری مضاعف به استادان علوم سیاسی، علوم اجتماعی و سایر حوزه های مختلف علوم انسانی بازگشته است و آنها مشاهده می کنند که چگونه می توانند در تحولات تاریخی بزرگ کشور نقش آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ما در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و آموزش و پرورش جلساتی برگزار کرده‌ایم و فکر می کنیم جلسه موضوع هسته ای که اخیرا در دانشگاه علامه بیان شد اهمیت علوم انسانی را در شکل دادن بزرگ کشور و تحولات جهانی نشان داد.

وی ادامه داد: از طرفی مسئولان مختلف کشور احساس می کنند با استفاده و هم نظری اساتید می توانند راه جدید و مسیر بهتر فهم پدیده بین المللی و فهم پدیده جهانی را بیابند، این نقش واقعی دانشگاه در حوزه علوم انسانی است.

سلیمی تصریح کرد: ۴۰ درصد دانشجویان کشور ما در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی فعال هستند و اتفاقاتی از این نظر می تواند هویت آنها را تقویت کند و نشان دهد چطور آنها می توانند در تحولات مهم کشور نقش آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این موضوع زمینه ای می شود که در رشته‌های مختلف علوم انسانی با راه اندازی مراکز رشد و نوآوری بالندگی تازه ای داشته باشیم و امید جدیدی را پیش روی فارغ التحصیلان علوم انسانی در کشور باز کنیم.