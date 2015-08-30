رشد ۱۵ درصدی شهریه مراکز پیش دبستانی قرچک

مهدی نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش فضاهای آموزشی پیش دبستانی در شهرستان قرچک طی سال های اخیر، اظهار داشت: مقطع پیش دبستانی با هدف آماده سازی کودکان برای حضور در مدارس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رییس آموزش و پرورش شهرستان قرچک افزود: با توجه به نیازی که در زمینه گسترش فضاهای پیش دبستانی در شهرستان قرچک احساس می شد، این مهم در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد رشد بیش از ۳۰ درصدی این مراکز در قرچک هستیم.

وی ادامه داد: اداره آموزش و پرورش در طول سال تحصیلی آینده از طریق بازرسان و کارشناسان خود نسبت به عملکرد مراکز پیش دبستانی نظارت خواهد کرد.

نیکبخت اضافه کرد: به منظور تأمین کادر مراکز پیش دبستانی جدید شهرستان قرچک از میان نیروهایی که دارای تأییدیه هسته گزینش آموزش و پرورش هستند، نیروهای مورد نیاز جذب شدند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان قرچک همچنین از رشد ۱۵ درصدی شهریه در مراکز پیش دبستانی غیر دولتی این شهرستان در سال تحصیلی جدید خبر داد.