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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

مدیرکل شیلات هرمزگان خبر داد:

واگذاری مدیریت بهره برداری اسکله خور آذینی به تعاونی صیادی منطقه

واگذاری مدیریت بهره برداری اسکله خور آذینی به تعاونی صیادی منطقه

سیریک - با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولان شیلاتی به مناسبت هفته دولت مدیریت خدمات صیادی اسکله خور آذینی به تعاونی صیادی منطقه واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی با بیان اینکه این بندر صیادی با اسکله ای به طول ۶۰ متر، دارای یک هکتار فضای پشتیبانی و نیم هکتار حوضچه است گفت: امکان پهلوگیری همزمان ۳۳ فروند لنج و قایق از مزایای مهم این بندر است. این بندر صیادی در حال حاضر بالغ بر ۳۵ فروند شناور صیادی و بیش از ۱۸۰ نفر جامعه صیادی استان را تحت پوشش خود دارد.

وی با بیان اینکه تکمیل اسکله صیادی آذینی با اعتبار ملی شانزده میلیارد ریال صورت گرفته است گفت: تخلیه و بارگیری بهداشتی آبزیان و سهولت در جابه جایی، برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی به صیادان و گردشگران و ایجاد مکان مناسب برای شناورها از اهداف این طرح است. در این واگذاری ها مالکیت بنادر صیادی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و تعاونی‌های صیادی نیز چنانچه مجموعه امتیازات مدنظر را داشته باشند می‌توانند بخش خدمات‌رسانی بهره‌برداری بنادر را در اختیار گرفته و مدیریت کنند.

محبی گفت: البته امکان واگذاری مدیریت بهره برداری تمام بنادر صیادی به بخش غیر دولتی در حال حاضر به علت آماده نبودن برخی شرایط وجود ندارد که امید است با مهیا شدن شرایط مدیریت بنادر باقی مانده نیز واگذار شود، واگذاری مدیریت بهره برداری به بخش خصوصی طی سالهای گذشته اثبات کرده که این اقدام نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.
 

کد مطلب 2899070

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