به گزارش خبرگزاری مهر، دو تن از تحلیلگران مسائل سیاسی با حضور در میزگرد «گفت و گوی سیاسی» رادیو گفتگو در خصوص نگرانی ها در قبال از سرگیری روابط با انگلیس به بحث و واکاوی تاریخی پرداختند.

خرازی: انگلستان باید تاوان خیانت خود را بپردازد

در آغاز این گفت و گوی رادیویی صادق خرازی با اشاره به تعطیلی سفارت انگلستان بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: «در سال ۱۹۸۰ دولت انگلیس اجازه داد افراد مسلح از گروه منافقین وارد سفارت ایران در لندن شوند و ۲۶ نفر از نیروهای کادر محلی را گروگان گرفتند.»

این دیپلمات با نقبی تاریخی به دوران قحطی یکصد سال پیش ایران، بخشی دیگر از اقدامات دولت انگلیس را تشریح کرد و گفت: «چگونه می توان با چنین تاریخی مناسبات دو جانبه را تنظیم کرد... در آن حادثه نیمی از جمعیت ایران از بین رفت که نشان می دهد ما باید منافع ملی دائمی خود را در نظر بگیریم.»

خرازی بر لزوم رعایت عقبه تاریخی در رابطه با انگلستان تاکید کرد و افزود: «پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران در سال ۱۹۸۸ و پایان یافتن جنگ تحمیلی بدلیل پیام تاریخی حضرت امام-ره- در قبال سلمان رشدی ملحد، مناسبات دو کشور تیره و روابط حدود یکسال و اندی قطع شد.»

وی با اشاره به تشدید اختلافات دو کشور در پی حضور انگلستان و آمریکا در عراق، گفت: «دولت انگلیس در جنوب عراق فعالیت هایی را آغاز و پا را از حد و مرز خود فراتر نهاد و دریادارهای انگلیس در نواحی مرزی ایران فعال شدند و در همان مقطع نیروهای سپاه انقلاب اسلامی هشت نفر از ملوانان انگلیسی را دستگیر کردند که افول عجیبی را از سوی انگلیس نشان داد.»

خرازی در ادامه عمق کینه توزی انگلیس ها را بیان کرد و یادآور شد: «انگلیس به جای عذرخواهی از این تعرض و تشکر از آزادی نیروهایش آلمان و فرانسه را تحریک کرد و پیش نویس یک قطعنامه انتقادی علیه ایران در قبال آژانس انرژی اتمی را برای نخستین بار به سازمان ملل فرستادند.»

وی در بخشی دیگر از این گفت و گو به اخراج سفیر انگلیس با مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: «در آن زمان بجای اینکه انگلیس از ایران بدلیل تامین امنیت کادر سفارت سپاسگزار باشد، بدلیل حاکمیت گروه های راستگرای بی تجربه در انگلیس، به یکباره مناسبات خود را با ایران قطع کردند و رفتاری مغایر با عرف دیپلماتیک را نمایان ساختند.»

ماجرای فرافکنی صدای انگلستان در فتنه ۸۸

خرازی توجه بحث را به ترافیک دیپلماسی بعد از توافق هسته ای در کشورمان جلب کرد و در این راستا گفت: «انگلیس ها ظاهرا بوی کباب شنیده اند و برای عقب نماندن از این عرصه زودتر از همه راه افتادند و اصرار زیادی دارند که سفارت شان در حد سفیر بازگشایی شود و تا آنجا که بنده اطلاع دارم دولت ایران در حال بررسی است که شرایط اجازه می دهد که با این بازگشایی موافقت شود یا خیر...»

وی مصوبه مجلس در این حوزه را ناظر بر تغییر سطح مناسبات از سفارت به کارداری دانست و اختیار را بر عهده مدیران ارشد و وزیر امورخارجه عنوان کرد.

خرازی همچنین از سخت گیری دولت انگلستان در روزهای آغازین مذاکرات هسته ای سخن گفت و تصریح کرد: «انگلیس ها در روزهای میانی و پایانی مذاکرات سعی می کردند رفتار خود را با گامی مثبت تنظیم کنند؛ گرچه می دیدیم در این مسیر توطئه هایی وجود دارد.»

این دیپلمات بر آتش افروزی انگلیس ها در ماجرا فتنه ۸۸ تاکید کرد و گفت: «رادیو بی بی سی بصورت جهت دار در قبال کشورمان فرافکنی می کرد و اسناد مهمی در اختیارمان است که برخی کارمندان این رسانه بطور مستقیم بدنبال ایجاد جنگ روانی بودند.»

خرازی اقدام انگلیس در آن مقطع را بسیار ناشیانه خواند و افزود: «دست انگلیس بسیار رو بود. مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی آن روزها اشاره داشتند که دست پنهان دولت انگیس در بسیاری از آشوب ها مشخص است و حتی نقشی دوگانه بازی می کند.»

وی جلوگیری از نفوذ بیگانگان را نیازمند توجیه و آگاهی و بهره گیری از افرادی دور از فتنه دانست و ادامه داد: «دست اندرکاران در حوزه سیاست خارجی و فرهنگی باید خبیر و بصیر باشند تا به موقع و درست تشخیص دهند و آگاهانه تصمیم بگیرند.»

خرازی خاطرنشان ساخت: «باید واقع بینانه، در چارچوب منافع ملی و هوشیار و دقیق عمل کنیم و بهترین بهره را ببریم. ابزار و وسیله ای که ما در اختیار داریم خیانت هایی است که انگلستان در مسیر تاریخ انجام داده و تاوانی که دولت این کشور در آینده باید به ملت و دولت ایران پرداخت کند.»

نفرت ملت ایران از انگلیس سابقه تاریخی دارد

در ادامه این بحث همایون موحدیان با اشاره به تاریخ سیاه روابط انگلیس با کشورها، اظهار کرد: «روحیه استعمارگری انگلیس سابقه ای ۷۰۰ ساله دارد و بعد از مبارزات طولانی و کشتار ملت ها، برخی از کشورها توانستند خود را از چنگال استعمار انگلیس آزاد نمایند.»

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حمایت های دولت انگلیس از دیکتاتوری در کشورهای مختلف، گفت: «این رویه هم اینک نیز ادامه دارد؛ با نگاهی به دول دیکتاتور در منطقه شاهد هستیم که انگلستان حمایت همه جانبه خود را در حوزه سیاسی و اقتصادی اعمال می کند.»

موحدیان همچنین از سابقه تاریخی انگلیس در حوزه توطئه های مختلف سخن گفت و افزود: «انگلیس با اعتراف به این دخالت ها، هیچ ابایی ندارد که گذشته خود را سیاه و تباه اعلام کنند و برای آن ها چنین نوع رفتاری یک افتخار محسوب می شود.»

وی استفاده از حق وتوی سازمان ملل را موجب ایجاد شرایط مساعدی برای انگلیس ها دانست و گفت: «انگلیس ها هرجا که با مخالفتی مواجه شوند به راحتی از بلندگوی سازمان های بین المللی کشور مورد نظر را تحت فشار می گذارند و در نهایت آن کشور را در وضعیتی قرار می دهند که از ادعا خود دست بردارند.»

موحدیان در بخشی دیگر از این گفت و گو به سابقه نفرت مردم ایران از انگلیس اشاره کرد و این نفرت را ناشی از روحیه ملی مردم عنوان کرد.

این کارشناس امور سیاسی بر کارشکنی های دولت انگلیس در حوزه قیمت گذاری نفت اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در دورانی که ملت ها در خواب موقت بسر می بردند، آن ها ابزار خود را کاملا تحکیم بخشیدند و امروز می بینیم که هر تصمیمی با دخالت امریکا و انگلیس نقض خواهد شد.»

موحدیان همچنین تشکیل فرقه وهابیت را اقدامی مستقیم از سوی سفارت انگلیس در ایران خواند و افزود: «آن ها با استفاده از امکانات مالی این فرقه را در نقاط مختلف گسترش دادند و تنفر از انگلیس محدود و محصور به دوران بعد از انقلاب نیست؛ بلکه پیشتر نیز وجود داشته.»

موسسات فرهنگی-آموزشی انگلیس درصدد عضوگیری هستند

وی با تاکید بر هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر دخالت فرهنگی امریکا و انگلیس در فضای پساتحریم بر کشورمان، گفت: «نباید شکل گسترده ای را از آزادی عمل برای انگلیس ها ایجاد کنیم؛ آن ها به واسطه موسسات فرهنگی در کشورمان درصدد عضو گیری هستند.»

موحدیان با بیان اینکه انگلیس ها در حوزه اعلام مواضع منفی نسبت به دولت و ملت ایران رودربایستی ندارند، تصریح کرد: «بعد از ملاقات دکتر روحانی با نخست وزیر انگلیس کمتر از ۲۴ ساعت موضعی بسیار منفی اتخاذ کردند که گویی هیچ ملاقاتی در جهت توسعه روابط واقع نشده.»

وی با اعلام اینکه به بهانه های مختلف همچون آموزش زبان نباید اجازه آزادی عمل به انگلیس داد، تاکید کرد: «انگلیس همواره منافع اقتصادی خود را دنبال می کند تا در مواقع خاص از آن بعنوان اهرم فشار استفاده نماید. از جمله اینکه تسلط خود را بر منابع مالی و صنعتی حفظ کند.»

موحدیان با اشاره به وظیفه خطیر وزارت امورخارجه، خاطرنشان ساخت: «بده بستان ها باید تضمین کند که به همان میزانی که ما مایل به گسترش هستیم، انگلیس ها نیز در عمل اثبات کنند که این تمایل را دارند.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی صراحتا اعلام کرد: «از روابط انگلیس با ایران هیچ بهره ای متوجه مملکت ما نخواهد شد؛ جز خسارت و زیان اما با تنظیم روابط سیاسی باید این خسارت را به حداقل برسانیم.»