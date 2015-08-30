۴۸ هتل در کشور گواهی استاندارد ارائه خدمات دریافت کردند

مرتضی رحمانی موحد در سفر به شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استاندارد شدن خدمات گردشگری در کشور، اظهار داشت: گروه های استاندارد سازی در استانها مشخص شده و هم اکنون در استان ها در حال بستن قرارداد با هتل ها و مراکز اقامتی هستند.

وی با بیان اینکه ۴۸ هتل در کشور گواهی استاندارد ارائه خدمات گردشگری دریافت کرده اند، اظهار داشت: گروه های استاندارد سازی با ۲۵۰ هتل در سراسر کشور در راستای افزایش کیفیت خدمات گردشگری و استانداردسازی قرارداد منعقد کرده اند.

وی عنوان کرد: در تمام حوزه های گردشگری به ویژه اقامت به صورت جدی و ویژه به دنبال ارائه خدمات گردشگری استاندارد هستیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور بیان کرد: به صورت جدی به دنبال این هستیم که کیفیت ارائه خدمات به خصوص در حوزه اقامت متناسب با گواهی دریافت شده ارائه خدمات استاندارد توسط مراکز اقامتی باشد.

مرتضی رحمانی موحد تصریح کرد: بالابردن کیفیت خدمات در حوزه گردشگری نقش مهمی در جذب توریست و گردشگر دارد و جایی که ورود مسافر و گردشگر افزایش یابد توسعه و اشتغال ایجاد می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری استانی گردشگری است، تاکید کرد: توسعه زیرساخت های گردشگری در این استان می تواند نقشی تعیین کننده در توسعه گردشگری این منطقه داشته باشد که توسعه گردشگری نیز موجب توسعه دیگر بخش ها می شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور بیان کرد: باید تلاش شود که از ظرفیت ها و پتاسیل های این استان در تمام فصول برای جذب گردشگر و توریست استفاده شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور برای افتتاح چند پروژه گردشگری به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است.