مشکلات زنان دانشگاهی در شورای زنان دانشگاه آزاد بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر فاطمه طباطبایی و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه دکتر پاکیده دبیر شورا به ارائه گزارشی از روند فعالیتهای شورا پرداخت. وی با اشاره به تعاملات شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با شورهای استانی زنان فرهیخته گفت: اولویت های پژوهشی معاونت زنان ریاست جمهوری به شوراهای استانی ارسال شده تا پروژه های تحقیقاتی انجام شود.

در ادامه جلسه، طرح سفارشی شورا با عنوان «بررسی مسائل و مشکلان زنان دانشگاهی از رهگذر اسناد پژوهشی» توسط دکتر کبری روشنفکر (مجری طرح) ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستاوردهای این تحقیق برای نهادهای تصمیم گیرنده دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شود.

در ادامه آیین نامه شوراهای استانی زنان فرهیخته با توجه به تغییرات ایجاد شده در طرح تجمیع دانشگاه آزاد اسلامی، مورد بازبینی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد بعد از ابلاغ این آیین نامه و انتخاب روسای شوراهای استانی زنان فرهیخته در ۱۸ استان باقیمانده فعالیت های شوراهای استانی منسجم شود.