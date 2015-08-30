وزیر ارتباطات با اساتید گروه مخابرات دانشگاه شریف دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار با بیان اینکه از دوران دانشجویی خود به بیان ایدههای نو، توسط اساتید برجسته اعتقاد داشتهام، افزود: وزارت ارتباطات پذیرای ایدههای نو درحوزه ICT و هموار کردن مسیر در جهت عملیاتی شدن این ایدهها است.
دکتر واعظی بر اهمیت ICT در افزایش بهره وری در همه حرفهها، بخشهای دولتی و خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: وضعیت امروز صنعت مخابرات، در کشور، مطلوب نیست.
واعظی تغییر نگرش در استفاده از تولیدات داخلی در بخش ICT کشور را ضروری برشمرد و گفت: از ابتدای فعالیتم در این وزارتخانه بر استفاده از تولید داخلی در وزارت ارتباطات تاکید داشتهام و در این وزارتخانه با به کارگیری محصولاتی که مشابه آن در داخل وجود دارد برخورد میکنم.
وی اظهار داشت: متأسفانه در دولت گذشته نگاه فانتزی به ارتباطات وجود داشت و شاید بتوان گفت در سال های گذشته، اعتقادی به گسترش این عرصه وجود نداشته است.
واعظی با بیان اینکه باید انتظارات و ایدههای ICT از سوی صاحب نظران بر مبنای شرایط جامعه و کشور مطرح شود، افزود: خوشبختانه در وزارت ارتباطات وام وجوه اداره شده با بودجه ۱۲۰ میلیاردی در جهت کمک به تحقیق، پژوهش و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده که میتواند یاری رسان بخش توسعهای صنعت ICT در کشور باشد.
در این دیدار اساتید دانشگاه صنعتی شریف به بیان دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست، تعریف بودجه مشخص در مرکز پژوهشگاه ارتباطات برای ساخت محصولات داخلی و حمایت از R&D عنوان شد.
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