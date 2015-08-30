البرز در المپیک نماینده خواهد داشت

مسیب دهبالایی در گفتگو با مهر اظهار کرد: پس از مدال آوری علیرضا حیدری در مسابقات جهانی و المپیک کشتی گیر دیگری از کرج و البرز در این سال ها موفق به مدال آوری در رده بزرگسالان نشده است.

وی افزود: این عدم مدال آوری نزدیک به ۱۵ سال طول کشیده است با این حال به نظرم علیرضا کریمی و یوسف قادریان می توانند به این انتظار پایان دهند و استان البرز را پس از سالها در مسابقات جهانی صاحب افتخار کنند.

دهبالایی با بیان اینکه این دوکشتی گیر از آمادگی بالایی برخوردارند گفت: یوسف قادریان در کشتی فرنگی و علیرضا کریمی در کشتی آزاد در عین جوانی بسیار باتجربه هستند و امید بسیاری است تا این دو البرزی در مسابقات جهانی آمریکا برای کشورمان و استان البرز کسب مدال کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که در استان البرز از این دوملی پوش حمایت لازم صورت گیرد و به نیازهای آنها توجه شود می توان به حضور آنها در المپیک پیش رو و کسب عنوان هم دل خوش بود.

در حمایت از قهرمانان ضعف داریم

رییس هیئت کشتی استان البرز عدم توجه به قهرمانان ملی را یکی از نقاط ضعف استان برشمرد و گفت: جای تاسف دارد که در البرز فرایند توجه به قهرمانان ملی دچار مشکل است و بخش اعظمی از ملی پوشان شاخص این استان مورد بی مهری مسئولان استان هستند در حالی که نیاز است به مانند دیگر استان ها مشکلات این قهرمانان مورد توجه قرار گیرد.

دهبالایی با قدردانی از حرکت ارزشمند سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج گفت: هفته گذشته پس از دیدار با رضا خدری قهرمان کشتی جوانان جهان این سازمان در حرکتی ارزشمند ماهیانه مبلغی را برای حمایت از این ورزشکار در نظر گرفت و امیدوارم این حرکت خوب سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج الگویی شود تا سایر ارگان ها نیز با ایجاد اشتغال برای ورزشکاران و یا تعیین حقوق کمی از مشکلات آنها بکاهند.

وی با بیان اینکه خیلی از استان ها برای در اختیار گرفتن و مصادره ورزشکاران ملی البرز دورخیز کرده اند گفت: جو عجیبی بر ورزش کشور حاکم است به نحوی که در بسیاری موارد یک ورزشکار ملی را دیگر استان ها با پیشنهادات اغوا کننده مالی به نام خود می کنند و افتخارات کسب شده اش را به نام خود می زنند و ما باید در این شرایط این موضوع را دامن نزنیم.

دهبالایی در پایان با اشاره به اینکه تیم ملی آزاد و فرنگی اعزامی به مسابقات جهانی لاس وگاس از کشتی گیران ۵ استان تشکیل شده است گفت: البرز در کنار تهران، مازندران، آذربایجان غربی و لرستان تشکیل دهنده تیم های ملی است و این نشان می دهد جایگاه خوبی در کشتی ملی ایران داریم.