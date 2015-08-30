شاعران نیشابوری در جشنواره ملی شعر رضوی افتخار آفرین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «صالح سنگونی» از جمله شاعران جوان شهرستان نیشابوری با سروده شعر «نقاره می زنند» موفق به كسب مقام برگزیده كشوری در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شد.

مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در این رابطه گفت: در رقابت شعر خوانی اشعار مرتبط با امام رضا(ع) ۸۰۸ نفر از استان خراسان رضوی شركت كردند که در مرحله نخست داوری۱۴۷ نفر با خوانش بیش از ۳۰۰ شعر به مرحله استانی راه یافتند و در داوری استانی ۹ برگزیده استانی انتخاب و به مرحله كشوری راه یافتند که از میان آنها صالح سنگونی شاعر نوجوان نیشابوری با خواندن شعر «نقاره می زنند» موفق به كسب مقام برگزیده كشوری درسیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شد.

رمضان علی بیات گفت: همچنین در جشنواره سراسری دو بیتی و رباعی رضوی نیز که در همدان برگزار شد هیات داوران جشنواره متشکل از جواد محقق، سیاووش دیهیمی و میرهاشم میری ۱۶ نفر را در جشنواره دوبیتی و رباعی سراسر کشور برگزیدند و شایسته تقدیر شناختند که افسانه سادات حسینی شاعرجوان نیشابوری در زمره این افراد بود.

بیات تصریح کرد: شاعران ولایتمدار نیشابور و سراسر کشور با همدلی و مشارکت خود در این جشنواره ها خوشبختانه موفق شدند در بزرگترین رویداد ادبی و شعر بین المللی افتخار آفرین شوند.