بارش باران در محور آستارا-تالش

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، افزود: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی گفت : بر همین اساس در استان گیلان محور آستارا – تالش بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رحمانی افزود: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است.