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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

پلیس راهور اعلام کرد؛

بارش باران در محور آستارا-تالش

بارش باران در محور آستارا-تالش

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، افزود: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی گفت : بر همین اساس در استان گیلان محور آستارا – تالش بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها  و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رحمانی افزود: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است.

کد مطلب 2899103

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