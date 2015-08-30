بارش باران در محور آستارا-تالش

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور با اشاره به آخرین وضعیت راههای مواصلاتی کشور، افزود: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، در تمامی جادهها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.
وی گفت : بر همین اساس در استان گیلان محور آستارا – تالش بارش باران گزارش شده و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رحمانی افزود: تردد تمامی کامیون و کامیونتها تا اطلاع ثانوی در محور کرج – چالوس ممنوع است.
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