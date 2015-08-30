۵۰۰ نفر اعضای کانون مساجد استان سمنان در طرح قرآنی۱۴۴۹ شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های مساجد استان سمنان، مریم رجبی اظهار داشت: تعداد شرکت کنندگان استان در طرح ۱۴۴۹ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد شرکت کنندگان را خانم ها و ۱۰ درصد مابقی را آقایان تشکیل می دهند، افزود: کوچک ترین فرد شرکت کننده خانم فاطمه سادات میر کریمی شش ساله از کانون رسول اکرم (ص) شهرستان شاهرود و بزرگترین شرکت کننده با نام هوریه نوروزی ۶۸ ساله از کانون فجر انقلاب شهرستان شاهرود هستند.

مجری طرح ۱۴۴۹ در کانون های مساجد استان سمنان سهم این استان را در برگزاری کلاس طرح قرآنی ۱۴۴۹ را ۲۲ کلاس ذکر کرد و افزود: با توجه به استقبال قریب ۳۰ کلاس تشکیل شد.

رجبی با اشاره به این که طرح قرآنی ۱۴۴۹ به صورت هماهنگ با سراسر کشور در حال برگزاری است، ادامه داد: طرح قرآنی ۱۴۴۹ همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در اکثر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان شروع وتا دهم شهریور ماه ادامه دارد.

رابط خواهر کانون رسول اکرم(ص) شهرستان شاهرود حفظ و مفاهیم سوره مبارکه یس، را محوریت برگزاری این طرح قرآنی برشمرد و افزود: روخوانی وروانخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن کریم شامل ۸۳ آیه از محتوای آموزشی طرح ۱۴۴۹ است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه طرح قرآنی ۱۴۴۹ امسال با هدف ترویج باورها و رفتارها برای تحقق شعار سال، تشویق و ترغیب علاقمندان برای پرداختن به امر حفظ آیات قرآن کریم، به عنوان یک ارزش اسلامی و زمینه سازی برای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کانون های مساجد استان اجرا می شود، ادامه داد: تبلیغ، ترویج و آموزش فرهنگ قرآنی محور اصلی این طرح است.

طرح ۱۴۴۹ امسال با مسئولیت دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان و با مشارکت کانون تخصصی قرآن و عترت کانون های مساجد این استان برگزار می شود.