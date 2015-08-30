جمع آوری ۱۴ هزار سند شهدای ارتش/کتاب «سرباز شهید» منتشر می شود

سرهنگ دوم علی نصرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون اطلاعات ۴۵۲ شهید ارتش با تعامل بنیاد شهید و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اخذ و در راستای تصحیح و بررسی اطلاعات، تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ سند مرتبط با شهدای آجا در خراسان جنوبی جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه اطلاعات این شهدای گرانقدر بعد از جمع آوری در کتابی با عنوان «سرباز شهید» چاپ خواهد شد، اظهار کرد: هم اکنون چاپ این کتاب ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امید است در آیندهای نزدیک به مرحله چاپ برسد.
سرهنگ نصرآبادی از چاپ کتاب «گردان ۸۰۹ مرکز آموزش ۰۴» خبر داد و گفت: این کتاب دربرگیرنده زندگی نامه، خاطرات، دلنوشتهها و وصیت نامههای شهدای گردان ۸۰۹ مرکز آموزش ۰۴ امام رضا (ع) است.
مدیر دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آجا در خراسان جنوبی با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات شهدا و جانبازان ارتشی کاری دشوار است، بیان کرد: در این کتاب نیز اطلاعات ۹۷ نفر از ایثارگران و شهدای طبس و فردوس نیز چاپ میشود.
وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران مظلوم واقع شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ماموریت اصلی ارتش، آموزشهای انفرادی سربازان است در انزار عموم مردم استنباط میشود که در دفاع مقدس و انجام عملیاتهای رزمی نقشی نداشته است.
سرهنگ نصرآبادی در ادامه افزود: این در حالی است که تا پایان جنگ هشت ساله دفاع مقدس نیروها از مرکز آموزش ۰۴ امام رضا (ع) به مناطق عملیاتی اعزام شده و با رشادتهای خود باعث افتخار استان شدهاند.
وی ادامه داد: همچین ۹۰ درصد کارکنان کادر این گردان که از فرزندان خراسان جنوبی نیز بودهاند تا پایان جنگ در مناطق عملیاتی حضور داشتهاند.
سرهنگ نصرآبادی از ۴۲۲ جانباز و ۹۸ آزاده از ارتش استان یاد کرد و افزود: امید است با مصاحبه با این افراد و حفظ اطلاعات آنها گامی در زمینه ارج نهادن به رشادتهای این عزیزان برداشته شود.
وی خواستار همکاری دستگاهها و ایثارگران در جمع آوری اطلاعات شد وافزود: این نهاد بعد از ۲۶ سال با تلاش و پیگیری فرماندهی ارشد نظام آجادر استان تشکیل شدو برای تبیین نقش رزمندگان ارتشی نیازمند همکاری دستگاهها و ایثارگران است.
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