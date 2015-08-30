ضرورت کاهش مصرف برق در بخش غیرتولیدی/ توقف تولید قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های برق رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه که در محل این شرکت به صورت نمادین برگزار شد، هفته دولت را فرصتی برای مرور خدمات از سال قبل تا کنون و نقطه عطفی برای تحقق برنامه های آتی برشمرد.

با اشاره به ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر اندیشمندان، متخصصین و سیاستمداران را توصیه به الگوگیری از این شهیدان کرد.

حاتمی با بیان اینکه انتظارها از مدیران حوزه نیرو زیاد است، گفت: اصلاح ساختار در توزیع و تولید نیروی برق امروز یک نیاز است.

وی افزود: متاسفانه مصرف برق در حوزه های غیر تولیدی بالا و در تولیدی پایین است، تصریح کرد: هرچند که میانگین کشوری هم در این زمینه رضایت بخش نیست و به طور قطع در وزارت خانه به دنبال اصلاح این موضوع هستند اما ما در استان باید حتما این اصلاح ساختار را داشته باشیم و با هدف رسیدن به استاندارد بین المللی، حداقل به نرم ملی برسیم.

حاتمی تاکید کرد: ساختار تولید و توزیع برق باید اصلاح شود و این نیازمند یک برنامه فرا وزارت نیرویی است که هم مردم و هم دستگاه های خدمات رسانی چون شهرداری باید در آن مشارکت داشته باشند.

معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به صرفه بودن انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژی های تولیدی در حوزه برق گفت: هم اکنون دنیا به این سمت می رود و استفاده از این ثروت به صرفه است لذا جا دارد مسئولان استان کرمانشاه از این فرصت استفاده کنند.

حاتمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه و هم مرزی با عذاق به ضرورت تعریف یک مدل برای بهره گیری از این فرصت و تولید ثروت از طریق آن تاکید کرد، گفت: ما در حوزه نیروی برق هم نیروی انسانی و هم تکنولوژی حرف اول را در خاور میانه می زنیم لذا حوزه برق ما باید یک حوزه پیشران باشد.

وی تصریح کرد: سالانه اعتبارات زیادی در حوزه نیرو مصرف می شود جا دارد ما به عنوان استانی که مشکل اشتغال داریم از این فرصت استفاده و سرمایه گذاری هایی در این بخش داشته باشیم.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین از برگزاری همایش سرمایه گذاری و صادرات برق حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: باید بتوانیم استان های زیادی را جذب کنیم که در کرمانشاه با رویکرد صادراتی سرمایه گذاری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشوری که مزین به نام اسلام است باید برای هر ساعت توقف در تولید غصه بخورد و ما باید این رویکرد را در ساختار دولت به وجود آوریم.