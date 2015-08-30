پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دوره دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در صورت واجد شرایط بودن می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبين در هنگام ارسال مدارک داشتن دو مقاله تحقيقی اصیل (original article) منتشر شده در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللی نوع ۱ (ISI (SCI-Expanded PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول و همچنین تأییدیه قبولی در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی است.

مدارک کسانی که فاقد شرايط حداقلی مزبور هستند مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.

فهرست مراكز تحقيقاتی مجری و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي شيراز