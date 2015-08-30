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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ در ۶ مرکز تحقیقاتی دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دوره دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در صورت واجد شرایط بودن می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبين در هنگام ارسال مدارک داشتن دو مقاله تحقيقی اصیل (original article) منتشر شده در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللی نوع ۱ (ISI (SCI-Expanded PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول و همچنین تأییدیه قبولی در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی است.

مدارک کسانی که فاقد شرايط حداقلی مزبور هستند مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.

فهرست مراكز تحقيقاتی مجری و ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره دكتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي شيراز

ردیفمركز تحقیقاتمحور مطالعاتی

ظرفیت ها

استفاده شدهاستفاده نشده

جمع کل

۱شیمی دارویی و گیاهیمطالعات شیمی دارویی۷۲۹
۲پیوند و ترمیم اعضامطالعات در حوزه های مختلف پیوند اعضا۴۱۵
۳میكروب شناسی بالینی استاد البرزیمطالعات میکروب شناسی بالینی۳۱۴
۴سرطان شناسیمطالعات ایمونولوژی سرطان۳۳۶
۵علوم بهداشتیمطالعات علوم بهداشتی۳۱۴
۶علوم داروییمطالعات علوم دارویی۰۲۲
کد مطلب 2899117
زهره بال

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