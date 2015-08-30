شوتوکان کاراته در مسابقات آسیایی به چهار مدال دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که با حضور ۴۱۹ ورزشکار از ۱۶ کشور به میزبانی تایلند در سالن "ایندور اسپرت" بانکوک برگزار شد، تیم کاتای دانشگاه پیام نور کرمان به نمایندگی از کاراته ایران در این دوره از مسابقات و موفق به کسب چهار مدال رنکارنگ شد.

این تیم با ترکیب مصطفی پور جلالی ، عمار میرزایی و حمید عرب پور و با مربیگری محسن رشیدی نژاد با شکست همه رقبا به دیدار پایانی راه يافت و در آخرین مبارزه مغلوب تیم قدرتمند ژاپن شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت وتیم استرالیا مقام سوم را از آن خود کرد.

برای تیم اعزامی کشورمان در رده سنی ۱۹ تا ۲۱ سال کاتای انفرادی دختران فرزانه قاسمی زاده موفق به کسب مدال نقره شد. در رده سنی ۹ سال دختران نیز هلیا زینعلی در کاتای انفردای مدال نقره و در کومیته انفردای مدال برنز را از آن خود کرد.