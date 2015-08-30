زیر گرفته شدن یک نظامی صهیونیست در الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه 10 رژیم صهیونیستی از زیر گرفته شدن یک نظامی رژیم صهیونیستی در الخلیل واقع در کرانه باختری خبر داد.

شبکه المیادین نیز از دستگیری دو عضو جنبش حماس، به دست نظامیان رژیم صهیونیستی، در کرانه باختری خبر داد.