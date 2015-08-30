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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

زیر گرفته شدن یک نظامی صهیونیست در الخلیل

زیر گرفته شدن یک نظامی صهیونیست در الخلیل

یک نظامی رژیم صهیونیسیتی در کرانه باختری زیر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه 10 رژیم صهیونیستی از زیر گرفته شدن یک نظامی رژیم صهیونیستی در الخلیل واقع در کرانه باختری خبر داد.

شبکه المیادین نیز از دستگیری دو عضو جنبش حماس، به دست نظامیان رژیم صهیونیستی، در کرانه باختری خبر داد.

کد مطلب 2899131

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