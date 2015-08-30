به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، خالد واحدی با اعلام خبر گفت: این مجموعه از تجهیزات کاربردی حفاری است که در مدت‌زمان هفت ماه و با یک‌دهم قیمت نمونه خارجی ساخته‌شده است.

وی گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت این كالا در تداوم عملیات حفاری و عدم ارتباط با شركت خارجی سازنده، كارشناسان اداره مهندسی ساخت كالا با همكاری اداره مهندسی كالا و ابزار در گردش حفاری شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، یک كارگروه مهندسی برای تهیه، طراحی و ساخت مجموعه كامل تجهیز تشكیل دادند.

رئیس ساخت داخل مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: این كارگروه با همكاری یكی از شرکت‌های سازنده استان خوزستان موفق به ساخت این تجهیز شدند و پس از سه ماه استفاده عملیاتی بر روی دكل ۶۴ فتح در چاه ۵۷ كوپال، مورد تائید عملیاتی واقع شد و هم‌اکنون در مرحله تولید انبوه است.

واحدی با بیان اینکه این اقدام كارشناسان شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ضمن جلوگیری از خروج ارز از كشور در ایجاد خودکفایی و ارتقای صنعت داخلی تأثیر به سزایی دارد، گفت: مجموعه تجهیز فوق برای بیرون كشیدن و یا راندن لوله‌های حفاری به وزن ۷۵ تن و طول چهار هزار متر به‌صورت لغزشی به درون چاه نفت مورداستفاده قرار می‌گیرد.