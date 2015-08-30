به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در مراسم بزرگداشت مقام محیط بان و تقدیر از محیط بانان برگزیده، گفت: رابطه انسان با طبیعت را می توان به سه دوره متفاوت یا سه نوع تعامل مختلف تقسیم کرد.



وی افزود: انسان نخستین مقهور طبیعت بود. آنچنان که در رابطه انسان و طبیعت، همه حکم فرمانی از آن طبیعت بود و سیل‌ها، طوفان‌ها، خشک‌سالی ها و باران ها را به عنوان حکم طبیعت پذیرفته بود و هیچ مقابله ای با آن ها نداشت و به اصطلاح دوران غلبه طبیعت بود.



حجت الاسلام و المسلمین خمینی ادامه داد: حتی در ابتدا که هنوز سطح فهم بشر بالا نرفته بود، انسان ها برای این طبیعت خدایان متفاوتی تعبیر کرده بودند و در اثر این روابط آن‌ خدایان را پرستش می‌کردند و در مقابل آن‌ها کرنش و قربانی داشتند.



یادگار امام (ره) با بیان اینکه در طول تاریخ گردش های عظیمی در رفتار آدمی صورت گرفته است، اظهار کرد: به طور مثال کوچ آریایی‌ها به سرزمین ارزشمند ایران بر اثر سرما و گرماهای موسمی چند صدساله‌ای بوده که انسان‌ها را از محیط خود جدا می کرد.



وی دوره دوم را دوران غلبه انسان بر طبیعت دانست و اضافه کرد: نتیجه این دوران، شرایط کنونی جهان پیرامونی انسان هاست.



حجت الاسلام و المسلمین خمینی یکی از مهم ترین فلسفه های وجودی سازمان حفاظت محیط زیست را همین مسئله غلبه یک جانبه انسان بر طبیعت و آسیب ها و تخریب های ناشی از آن دانست و گفت: گرم شدن زمین بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای که اثری انسان ساخت است یکی از مهم ترین معضلات کنونی محیط زیست در جهان است که از همین نگاه غالب انسان بر طبیعت نشأت می گیرد و یکی از وظایف سازمان محیط زیست مقابله با همین آزمندی های انسان هاست.



دوره دوم ارتباط انسان با طبیعت؛ جنگ انسان با طبیعت بود



یادگار امام (ره) اضافه کرد: اگر در دوره نخست انسان ها در مقابل طبیعت تسلیم می شدند، در دوره دوم به جنگ طبیعت رفته و طبیعت را تسلیم کردند. خانه هایی ساختند که زلزله اثری بر آن نداشته باشد، خراب نکند. با ساخت دیوارهایی بلند از سیلاب ها و تخریب زمین ها جلوگیری کردند و با پیشرفت علوم، طبیعت را به خدمت خود گرفتند.



وی ادامه داد: دوره دوم، دوره ای است که انسان ها برای پیروزی بر طبیعت، جنگی با طبیعت را آغاز کردند و اگر در دوره نخست از ترس طبیعت خدایانی برای خود می ساختند، در دوره دوم به واسطه غرور، خدا را هم کنار گذاشتند.



نتیجه همه پیشرفت های بشری به استثمار کشیدن و به سلطه در آوردن طبیعت بود



حجت الاسلام و المسلمین خمینی با بیان اینکه اگر نتیجه دوره نخست؛ ترس، شکست و فروپاشی بود اما نتیجه دوره دوم غرور و بعضا اوج خودبینی انسان ها است، گفت: طی ۱۰۰ سال اخیر پس از انقلاب صنعتی، انسان ها ده ها برابر دوره های گذشته پیشرفت کردند اما نتیجه همه این پیشرفت ها به استثمار کشیدن و به سلطه در آوردن طبیعت بود.



وی تاکید کرد: البته نتایج منفی حاصل از این آزمندی و خودخواهی بشر امروز گریبانگیر خودش شده است و این همان چیزی است که از ابتدا تعدادی از اندیشمندان گوشزد می کردند.



یادگار امام (ره) تصریح کرد: ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نتایج تخریب های انسان در طبیعت امروز به صورت پایین رفتن آب های زیر زمینی، خشکسالی قنات ها و تالاب ها و رودخانه ها، صحرا و بیابان شدن مراتع و جنگل ها نمایان شده است.



اگر تلاش محیط بانان نبود همین میزان از طبیعت ایران هم باقی نمانده بود



حجت الاسلام و المسلمین خمینی در خصوص ارزش فعالیت محیط بانان، گفت: در وصف ارزش کار و فعالیت شما همین بس که اگر همت شما نبود، همین امنیت امروزی هم نبود و ذره ای از طبیعت و محیط زیست ایران باقی نمانده بود و این چیزی است که برای درک اهمیت آن باید با محیط بانان همراه شد و زندگی کرد.



وی تاکید کرد: مطلع هستم و دیده ام که محیط بانان بعضاً با یک موتورسیکلت یا یک اتوموبیل قدیمی چه تلاشی در حفظ محیط زیست دارند که به طور مثال می توانم از بازدید سال گذشته خود از دنا و آشنایی از نزدیک با کار محیط بانان نام ببرم.



انسان ها راهی جز آشتی با طبیعت ندارند



یادگار امام (ره) نتیجه پیروزی انسان بر طبیعت را از بین رفتن محیط پیرامونی و محیط زیستی دانست و تاکید کرد: این نتیجه تاسف بار منجر به آغاز دوران آشتی انسان با طبیعت شد و این یک ضرورت مهم است زیرا اگر نتوانیم به یک آشتی مسالمت آمیز بین انسان و طبیعت برسیم، فاجعه ای بزرگ در انتظارمان خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: انسان راهی جز آشتی با طبیعت و پرداخت سهم طبیعت ندارد از سدهایی که برای برداشت آب احداث کرده است، مراتعی که برای چرای دام از آن ها بهره گرفته است و سردمداران شکل دهی این آشتی هم محیط زیستی ها هستند.



تمام ایرانیان باید خود را محیط بان بدانند



حجت الاسلام و المسلمین خمینی مهم ترین راه برای ایجاد آشتی انسان با طبیعت را، ایجاد فرهنگ محیط زیست در جامعه برشمرد و افزود: فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست باید به گونه ای باشد که تمام ایرانیان خود را محیط بان و حافظ محیط زیست بدانند.



وی ادامه داد: در این صورت محیط بانان محیط زیست تنها موظف به مقابله با تعداد کمی از عناصر سودجو هستند و این مسئله ای امکان پذیر است. زیرا امروز زمینه این تبلیغ صحیح در جامعه وجود دارد.



یادگار امام (ره) با تاکید بر این موضوع که اگر این دردها به جامعه منتقل شود، به دلیل لمس نتایج آن توسط عموم جامعه، مردم همدلی خوبی با محیط زیست خواهند داشت، تصریح کرد: به طور مثال در بحث کمبود آب در کشور، وقتی خطرات خشکسالی و بی آبی شرح داده شد، مردم آرام آرام به سمت اصلاح الگوی مصرف آبی خود اقدام کردند.



برای همراه کردن مردم ابتدا برای آن ها زمینه ذهنی ایجاد کنید



وی یادآوری کرد: برای همراهی مردم باید ابتدا زمنیه ذهنی برای مردم ایجاد شود و بعد مساله از سوی آن ها پذیرفته خواهد شد.



حجت الاسلام و المسلمین خمینی بعد اطلاع رسانی، روابط عمومی و بیدارکردن مردم در حادثه هایی که ممکن است به صورت فاجعه آمیزی در دهه های آتی کشور خود را نشان بدهند را مسئله بسیار مهمی دانست و اظهار کرد: وقتی فردی از نزدیک در بیابان ها راه رود و تلاش محیط بانان را ببینید قطعا با آن ها در حفظ محیط زیست همراه خواهد شد.



یادگار امام (ره) با اشاره به صحبت های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر افزایش حقوق محیط بان ها، گفت: البته فکر می کنم جا دارد که اثر توافق هسته ای در این بخش بیشتر محسوس و ملموس باشد و حقوق محیط بانان تکانی اساسی بخورد.



وی ادامه داد: کشور های توسعه یافته سهم بیشتری در از بین بردن محیط زیست داشته اند. اگرچه جمله طنزی از نطق نماینده ای در خاطره ها مانده است که گفت "هر کسی لایه اوزون را سوراخ کرده خودش هم بدوزد" اما در واقع نکته درستی بود. لذا در بعد جهانی سهم کشور های توسعه یافته در از بین بردن محیط زیست چندین برابر دیگر کشورهاست و باید بیش از بقیه و بدون منت در اصلاح این روند تلاش کنند.



حجت الاسلام و المسلمین خمینی گفت: وقتی به کشورهای آفریقایی سفر می کنید می بینیم کشورهای توسعه یافته تمام دنیا را تخریب کرده اند اما مردم این کشورها را از کمترین امکانات محروم می کنند که یاد بشریت قدیم را زنده نگه دارند و البته این نکته مهمی است که تلاش کنیم قوانین بین المللی، حقوق همه کشورهای دنیا را تامین کند و یک جانبه نباشد.