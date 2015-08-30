آغاز ثبت نام سی و یکمین آزمون زبان وزارت بهداشت از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، دوره سی و یکم آزمون MHLE در روز ۲۶ شهریورماه برگزار می شود و داوطلبان در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه می توانند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

کارنامه این دوره از آزمون نیز روز ۵ مهرماه مردادماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی است.

داوطلبان این آزمون می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۹۴ در ۶ نوبت برگزار می شود.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل شامل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) بدون نمره منفی است.