۶۴ پروژه عمرانی و زیربنایی در شهرستان آوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، موسوی فرماندار و امام جمعه آوج به طور همزمان و نمادین بهره برداری از ۶۴ پروژه زیربنایی، خدماتی، عمرانی، فرهنگی و ورزشی در مناطق مختلف شهرستان آوج آغاز شد.

این طرح ها شامل ۳۸ پروژه دهیاریها، گازرسانی به هشت روستا، مجتمع خدماتی رفاهی کمیته امداد، افتتاح مدرسه راهنمایی دخترانه خیر مدرسه ساز در روستای اردلان و سالن ورزشی بانون در شهر آوج است.

سالن ورزشی ویژه بانوان در شهر آوج با سه هزار مترمربع مساحت و ۹۵۰ مترمربع زیربنا با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین درمراسم افتتاح طرح های شهرستان آوج در سالن ورزشی بانوان گفت: توجه به سلامت مردم از رویکردهای دولت است و مسئولان ارشد استان بر توسعه فعالیت های ورزشی تاکید جدی دارند.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا ورزش همگانی در همه گروههای سنی جدی گرفته شود و در جامعه رواج یابد.

حبیبی تصریح کرد: باید از تریبون های مختلف مانند نماز جمعه و جماعات، مساجد و رسانه ها نسبت به ترویج ورزش همگانی اقدام شود تا بتوانیم افراد بیشتری را به ورزش تشویق کنیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در راستای توسعه ورزش همگانی روزهای دوشنبه هر هفته ورزش صبحگاهی با حضور استاندار و مدیران ادارات برگزار می شود که از فرمانداران انتظار داریم این برنامه در شهرستانها نیز اجرا شود.

وی گفت: توجه به ورزش بانوان از دیگر کارهایی است که باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرد و افتتاح سالن ورزشی اختصاصی بانوان گام ارزشمندی در توسعه ورزش در میان خانواده ها و مادران است تا جامعه سالم محقق شود.

حبیبی اظهارداشت: اگر ورزش در میان خانواده ها نهادینه شود می توان امیدوار بود نسلی سالم و با نشاط را تربیت کرد و به جامعه تحویل داد.