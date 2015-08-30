انتشار تصاویر خصوصی در اینترنت /انتقام به دلیل شنیدن جواب رد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دختر جوانی که قربانی اشتراک گذاری عکس های خصوصی اش در شبکه های اجتماعی شده بودبا حضور در پلیس فتای استان اصفهان به تنظیم شکایت خود پرداخت او در اظهارات خود گفت : در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی با فردی غریبه که پیام دوستی برایم می فرستاد آشنا شدم و پس از اینکه مدتی به صورت مجازی با هم در ارتباط بودیم به او اعتماد کردم و عکس های خصوصی ام را برایش ارسال کردم .

چند روز بعد از این ماجرا با پیام عجیبی از وی روبرو شدم او به من پیشنهاد بیشرمانه ای داد و گفت اگر به خواسته اش پاسخ منفی بدهم عکس هایم را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد تا اینکه وقتی به او جواب منفی دادم کارش را عملی کرد و عکس هایم را در فضای مجازی منتشر کرد.

سرهنگ «سید مصطفی مرتضوی » رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :در پی شکایت این خانم جوان بلافاصله پرونده ای تنظیم و کارشناسان این پلیس با بررسی های انجام شده در فضای مجازی و انجام اقدامات تخصصی لازم موفق شدند فرد شیاد را شناسایی و دستگیر کنند.