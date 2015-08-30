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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۴

توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

لوح های فشرده کارگاههای ادبیات و فلسفه منتشر شد

لوح های فشرده کارگاههای ادبیات و فلسفه منتشر شد

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مجموعه لوح های فشرده کارگاههای ادبیات و فلسفه گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه لوح های فشرده کارگاههای ادبیات و فلسفه گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، منتشر شد.

سلسله نشست های تخصصی نسبت ادبیات و فلسفه که از آبان ماه تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، در قالب لوح فشرده شامل مجموعه ای با ۵ لوح فشردهٔ صوتی-تصویری و یک لوح فشردهٔ صوتی(از کل نشست ها) عرضه شده است .

علاقه مندان می توانند از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی واقع در خیابان کریمخان، زیر پل کریم خان، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این مجموعه را دریافت کنند.

 

کد مطلب 2899155
خداداد خادم

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