۸ شهریور سند حقانیت نظام اسلامی است

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: یکی از شیوه هایی که دشمنان انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دنبال کرده و می کنند، حذف نیروهای کارآمد و متعهد نظام اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: ترور شخصیت های برجسته نظام اسلامی نظیر شهیدان بهشتی، مطهری، رجایی و باهنر در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و ترور دانشمندان هسته ای کشور از جمله شهیدان شهریاری، علیمحمدی و احمدی روشن طی سال های اخیر بر اساس این خط دشمن دنبال می شود.

وی ادامه داد: اگرچه شهادت شخصیت های بزرگ نظام اسلامی برای انقلاب اسلامی سخت و سنگین بود اما خون مطهر این شهدا سبب بارورتر شدن درخت تنومند انقلاب اسلامی شد به طوری که امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

محمودی اضافه کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدا و هدایت های مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت ایران، جمهوری اسلامی به عنوان الگویی برای سایر ملت های آزادی خواه جهان شناخته می شود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر بیان داشت: ستاد بزرگداشت هشتم شهریور در شهرستان های استان تهران تشکیل و برنامه های متعددی نیز برای گرامیداشت این دو شخصیت بزرگ و هفته دولت پیش بینی شد.

محمودی تأکید کرد: تبلیغات محیطی، گلباران مزار شهدا، افتتاح پروژه های عمرانی، همایش گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر، حضور مسئولان در نماز جمعه و ده ها برنامه دیگر در طول یک هفته اخیر در شهرستان های استان تهران اجرا شد.